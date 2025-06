Parceria entre Sancor e Banco de Sangue Virtual fortalece rede de doadores

Um gesto de empatia entre desconhecidos que se transformou em uma poderosa rede de solidariedade, conectando milhares de pessoas.

Assim nasceu o Banco de Sangue Virtual — a plataforma, que começou com 62 cadastros, já ultrapassa a marca de 39 mil voluntários registrados. À frente do projeto está Ricardo Nunes, diretor da iniciativa e uma das principais vozes na defesa da causa no Brasil.

“O Banco de Sangue Virtual nasceu como uma solução prática e acessível. Nossa missão é ser um canal direto entre quem quer doar e quem precisa. Percebemos que havia muitas pessoas dispostas, mas que só precisavam de um empurrãozinho para agir. E é aí que a gente entra”, explica.

A proposta é funcionar como um elo entre bancos de sangue e doadores voluntários, por meio de uma plataforma online direta.

Os pedidos chegam tanto por meio de hospitais e hemocentros — como os do Rio Grande do Sul e Paraná, com os quais o projeto mantém parceria — quanto por solicitações feitas diretamente no site, no botão “preciso de sangue”, que direciona o apelo para uma pessoa específica.

A expansão para o estado do Paraná foi possível graças ao apoio de empresas parceiras, como a Sancor Seguros, que acreditam na força da solidariedade e no impacto social de projetos como esse.

“Empresas como a Sancor são essenciais para o funcionamento do Banco de Sangue Virtual. Não utilizamos verba pública, então dependemos inteiramente do apoio de patrocinadores privados. É graças à Sancor que conseguimos expandir nosso projeto para o Paraná e alcançar ainda mais vidas“, destaca Ricardo.

Buscando dar visibilidade à causa, o Banco de Sangue Virtual lançou recentemente seu mascote oficial, o VITO, durante o mês do Doador. Ele foi criado para dialogar com públicos de todas as idades e tornar a mensagem ainda mais próxima e afetiva.

A iniciativa demonstra de que maneira a tecnologia, a compaixão e a cooperação entre a comunidade e o setor privado podem se combinar para salvar vidas. E a presença da seguradora nessa jornada reforça que a responsabilidade social vai além do discurso — ela se traduz em apoio e ação coordenada.