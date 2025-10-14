MAG Seguros lança campanha “Outubro Rosa – Protegeu, Ganhou!”

Ação oferece 50% de bônus na angariação aos corretores e os incentiva a promover a conscientização sobre o câncer de mama – A MAG Seguros, seguradora especializada em vida e previdência com 190 anos de atuação ininterrupta, mais uma vez une propósito e incentivo em sua mais nova campanha de vendas. Em um mês tradicionalmente dedicado à conscientização sobre o câncer de mama, a companhia lança a campanha “Outubro Rosa – Protegeu, Ganhou!”, que chega à edição de 2025 com novidades na mecânica e reforço no compromisso com a proteção de vidas.

“As seguradoras têm um papel fundamental não apenas em facilitar o diagnóstico precoce e o tratamento de doenças graves como o câncer de mama, mas também em oferecer suporte completo ao segurado. Na MAG, sempre estivemos atentos às reais demandas da sociedade, desenvolvendo produtos que fazem sentido para as famílias”, comenta Márcio Batistuti, Diretor Comercial de Varejo da MAG Seguros. “Por meio da “Protegeu, Ganhou!” incentivamos a conscientização ao longo da jornada de atendimento com o segurado, além de fornecer soluções que apresentem acima de tudo, um cuidado com a vida,” complementa.

A campanha, que vai até o dia 31 de outubro, oferece aos especialistas em proteção financeira a oportunidade de conquistar 50% de bônus na angariação pela venda de produtos selecionados. As coberturas contempladas são Doenças Graves, Diária de Internação Hospitalar, Cirurgias, Invalidez e Morte, que fazem parte da linha INVIDA. Além disso, os participantes do Programa de Formação de Corretores também já podem participar da ação. Para mais informações, consulte um representante da liderança comercial MAG e o regulamento da campanha.

Sobre a MAG Seguros

A MAG Seguros é a seguradora especializada em vida e previdência do Grupo Mongeral Aegon com 190 anos de atuação ininterrupta no Brasil. Tem como propósito oferecer soluções de proteção individual nos diversos momentos de vida de todos os brasileiros, buscando atender às necessidades de segurança financeira de nossos clientes e estar ao seu lado como uma referência de confiança e solidez, com produtos completos e flexíveis. Com mais de 6,8 milhões de vidas seguradas, possui também um capital segurado superior a R$950 bilhões. A MAG Seguros está presente em 38 unidades pelo Brasil, contando com mais de 1,5 mil colaboradores, cerca de 800 parceiros de negócios e mais de 6,6 mil corretores parceiros.

É uma das três empresas mais longevas do Brasil e eleita a melhor empresa para se trabalhar no Rio de Janeiro (Great Place to Work 2025). No Prêmio de Inovação do Valor Econômico de 2024, a companhia esteve presente entre as 150 empresas mais inovadoras do país. O Grupo Mongeral Aegon possui atuação nas frentes de seguros, investimentos, ativos imobiliários, finanças, fundos de pensão, gestão previdenciária e renda variável, além do Instituto de Longevidade MAG.