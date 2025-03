MAG Seguros lança Campanha Acelera 2025

Iniciativa leva os especialistas em proteção financeira a viagem exclusiva para o Vale dos Vinhedos – A MAG Seguros, empresa com 190 anos de atuação ininterrupta no segmento de vida e previdência, lança ao mercado sua campanha de vendas para o primeiro semestre do ano. A ‘Acelera’, que compreende as vendas de janeiro a junho, reforça o compromisso com a alta performance e destaca os 19 melhores especialistas em proteção financeira da edição.

Os campeões das 16 categorias serão contemplados com uma viagem, com direito a um acompanhante, ao coração do Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Os profissionais reconhecidos pela campanha ficarão hospedados no Hotel Spa do Vinho, que oferece uma experiência que combina alta gastronomia com uma das maiores coleções de vinhos do país, em um ambiente cinco estrelas.

“Aqui na MAG acreditamos no incentivo e valorização de nossos especialistas em proteção financeira (corretores). A cada campanha, reforçamos a nossa missão de proteger as famílias brasileiras. A premiação destes profissionais com esse compromisso, nos mostra que estamos na direção certa em proporcionar momentos de lazer e trocas de experiências, profissionais e pessoais, fortalecendo nossa visão como empresa,” comenta Márcio Batistuti, diretor comercial da MAG Seguros.

As pontuações da Acelera 2025 também valem para a corrida pelo Galo de Ouro 2025, principal premiação do mercado segurador. Além disso, as campanhas de venda fazem parte do programa de incentivos MAG 365, que possui uma série de ofertas de benefícios e possibilidades de reconhecimento aos especialistas em proteção financeira. Para ser um corretor parceiro da MAG acesse Link

Sobre a MAG Seguros

A MAG Seguros é a seguradora especializada em vida e previdência do Grupo Mongeral Aegon com 190 anos de atuação ininterrupta no Brasil. Tem como propósito oferecer soluções de proteção individual nos diversos momentos de vida de todos os brasileiros, buscando atender às necessidades de segurança financeira de nossos clientes e estar ao seu lado como uma referência de confiança e solidez, com produtos completos e flexíveis. Com mais de 6,8 milhões de vidas seguradas, possui também um capital segurado superior a R$950 bilhões. A MAG Seguros está presente em 38 unidades pelo Brasil, contando com mais de 1,5 mil colaboradores, cerca de 800 parceiros de negócios e mais de 6,6 mil corretores parceiros.

É uma das três empresas mais longevas do Brasil e eleita a terceira melhor empresa para se trabalhar no Rio de Janeiro (Great Place to Work 2024). No Prêmio de Inovação do Valor Econômico de 2024, a companhia esteve presente entre as 150 empresas mais inovadoras do país. O Grupo Mongeral Aegon possui atuação nas frentes de seguros, investimentos, ativos imobiliários, finanças, fundos de pensão, gestão previdenciária e renda variável, além do Instituto de Longevidade MAG.