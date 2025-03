Justos premia corretores que superarem as vendas do mês anterior

Seguradora lança campanha para estimular o desempenho dos profissionais do setor e reconhecer aqueles que ultrapassarem sua meta individual – A Justos, seguradora auto que recompensa motoristas conscientes e coloca os corretores no centro de sua estratégia, acaba de lançar uma campanha que não apenas reconhece, mas premia a produtividade dos corretores. Funciona assim: quem superar suas vendas do mês de fevereiro, irá receber um bônus no valor de R$ 200 como reconhecimento pelo desempenho ao longo do mês de março.

“Nosso objetivo com essa campanha é estimular um mês ainda mais produtivo para os corretores, premiando aqueles que se superarem e nos ajudarem a levar o seguro auto da Justos para mais clientes”, afirma Luciano Lima, diretor comercial da Justos.

Como funciona a campanha?

Os corretores interessados não precisam se inscrever previamente – todos os profissionais cadastrados e ativos na Justos participam automaticamente, desde que tenham vendido pelo menos uma apólice no mês de fevereiro de 2025.

Para serem elegíveis ao prêmio, os corretores precisam superar sua própria marca de vendas do mês anterior. Ou seja, se um corretor vendeu duas apólices no mês passado, ele precisará alcançar a marca de pelo menos três em março para ser contemplado.

Cada corretor que ultrapassar sua meta individual receberá um voucher no valor de R$ 200, resgatável nas Lojas Americanas. O prêmio é individual e intransferível.

Outras regras que serão levadas em consideração:

As vendas computadas para a premiação precisam estar ativas no momento da apuração. Ou seja, se uma apólice for cancelada antes da data de verificação, ela será desconsiderada para a contagem.

A apuração dos resultados ocorrerá após o dia 5 de maio de 2025 e os vouchers serão entregues a partir do dia 8 de maio de 2025.

Para garantir o recebimento do prêmio, é fundamental que os corretores mantenham seus dados atualizados no Portal do Corretor da Justos.

Para conferir todos os detalhes de participação, basta acessar o regulamento da campanha de março.

Dicas para usar a tecnologia a favor da produtividade

Por acreditar que os recursos tecnológicos existem para otimizar a rotina dos corretores e tornar a jornada de vendas mais eficiente, a Justos segue inovando para facilitar o dia a dia dos corretores, com ferramentas que garantem mais eficiência e autonomia no fechamento de negócios. O portal do corretor, por exemplo, foi desenvolvido a partir de feedbacks diretos dos profissionais do setor e reúne todas as informações necessárias para uma gestão simplificada, incluindo acompanhamento de apólices, comissionamentos e suporte especializado. Assim, é possível reduzir o tempo gasto com processos burocráticos e focar no atendimento consultivo aos clientes, aumentando as oportunidades de conversão.

A seguradora também lançou recentemente a ativação agendada de apólices, permitindo que os corretores programem a vigência do seguro com até 30 dias de antecedência, eliminando barreiras para a renovação e garantindo que os clientes não percam benefícios como a Classe de Bônus.

Além dessas vantagens, a seguradora reuniu outras dicas que podem ajudar os profissionais a alcançarem um desempenho cada vez melhor:

Acompanhar métricas de desempenho: o corretor pode utilizar as ferramentas do Portal do Corretor para monitorar suas vendas, identificar padrões e ajustar estratégias.

Usar o atendimento digital a seu favor: oferecer suporte rápido e personalizado via WhatsApp é uma ótima maneira de aumentar a proximidade com os clientes.

Investir em atualização profissional: a Justos disponibiliza conteúdos pensando justamente na capacitação dos corretores. Assim, os profissionais podem ter insights sobre tendências do setor e conhecer boas práticas de vendas.

Explorar os diferenciais do seguro Justos: em um mundo de serviços altamente customizados, destacar para os clientes as vantagens de uma seguradora com a precificação baseada no comportamento se torna um diferencial importante. A transparência nos processos também pode ajudar nesse processo de convencimento.