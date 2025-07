Julho Neon 2025: maior Campanha de conscientização sobre Saúde Bucal do Brasil chega à 5ª Edição com ações em todo o país

Com Monumentos Iluminados, atendimento gratuito e ações sociais, iniciativa liderada pela SINOG (Associação Brasileira de Planos Odontológicos), reforça a importância da prevenção e do acesso à Saúde Odontológica de qualidade – A partir de 1º de Julho, a SINOG – Associação Brasileira de Planos Odontológicos – dá início à 5ª Edição da Campanha Julho Neon – Salve o Sorriso Brasileiro, um Movimento nacional que tem como missão colocar a Saúde Bucal no centro das discussões.

Segundo dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), os Planos Odontológicos ultrapassaram a marca de 34,8 milhões de Beneficiários, em maio de 2025, reflexo do avanço na consciência coletiva sobre o cuidado com a saúde da boca. De acordo com Dr. Roberto Seme Cury, Presidente da SINOG, este número demonstra a crescente Conscientização sobre a importância dos cuidados com a Saúde Bucal e o aumento na busca por Serviços Odontológicos de qualidade. No entanto, segundo ele, ainda há um longo caminho a percorrer. “A Saúde Bucal precisa ser tratada como essencial para o bem-estar e a qualidade de vida. O Julho Neon é um chamado à sociedade, Operadoras, Dentistas, Entidades e ao poder público para que se unam em torno dessa causa”, disse.

Neste ano, o Julho Neon ganha ainda mais força com ações por todo o Brasil, como a iluminação de monumentos públicos nas cores verde neon e vermelho, além de iniciativas sociais e atendimentos gratuitos à população. O objetivo é democratizar o acesso aos serviços odontológicos e reforçar a importância da prevenção contra doenças bucais, com o apoio de Operadoras, Dentistas, Entidades do Setor e Poder Público.

Entre os destaques da Campanha estão a iluminação de importantes pontos turísticos em diversas cidades do país no período da noite. No Rio de Janeiro, o Santuário do Cristo Redentor será iluminado no dia 2 de Julho, seguido pelo Estádio do Maracanã, no dia 12 de Julho. Em Brasília, o Congresso Nacional receberá a iluminação especial entre os dias 2 e 4 de Julho.

Em São Paulo, os Monumentos Iluminados incluem a Ponte Estaiada, o Prédio Matarazzo, a Biblioteca Mário de Andrade e o Viaduto do Chá, nos dias 20 e 21 de Julho; além da sede da SINOG, na Bela Vista, que permanecerá iluminada de 1º a 15 de Julho.

A Campanha contará ainda com a presença de Odontomóveis para o atendimento odontológico gratuito em regiões carentes em diversos locais. Além disso, também contará com Embaixadores do Movimento Julho Neon — Profissionais de destaque na Odontologia Suplementar que apoiam ativamente a causa. Pelo segundo ano consecutivo, a ação terá a participação especial do Embaixador Tio Paulo (Dr. Paulo Bonavides), dentista e influenciador conhecido por seu trabalho educativo e acessível nas redes sociais. De forma leve e bem-humorada, ele ensina técnicas corretas de escovação e reforça a importância dos cuidados com a Saúde Bucal, especialmente para crianças e suas famílias.

Em 2024, a Campanha impactou mais de 176 milhões de pessoas, um crescimento de mais de 60% em relação ao ano anterior e se consolidou como a maior Campanha de conscientização sobre Saúde Bucal do Brasil.

Serviço

Confira a programação completa em Julho Neon

Sobre a SINOG

Criada em 1996, atua desde então como agente de crescimento e aperfeiçoamento do setor. Pelos números mais recentes da ANS, são mais de 34 milhões de Beneficiários que aderiram a alguma modalidade de Plano Odontológico, quase todas elas com cobertura abrangente do rol da ANS.

Além disso, a SINOG divulga e amplia o conceito de Plano Odontológico como facilitador do acesso à Assistência à Saúde Bucal pela população, promovendo a integração das empresas junto à classe odontológica. É a criadora do Movimento “Julho Neon, Salve o Sorriso Brasileiro”, que busca ampliar a importância da Saúde Bucal no País, e ainda, é responsável pela concepção e organização do maior Evento do Setor de Planos Odontológicos da América Latina, que após 19 Edições passa de SIMPLO para o agora Congresso SINOG.