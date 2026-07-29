Grupo PróVida e Avant Energia firmam parceria com foco em eficiência e sustentabilidade

Parceria entre Grupo PróVida e AVANT Energia reflete movimento de organizações que buscam aliar redução de custos, eficiência operacional e compromisso ambiental – A busca por eficiência deixou de estar restrita à gestão financeira das empresas. Em um cenário em que critérios ambientais ganham espaço nas decisões corporativas, organizações de diferentes setores passaram a incorporar fontes renováveis de energia às suas estratégias de longo prazo. Além da redução de custos, a migração tornou-se uma ferramenta de descarbonização e fortalecimento das práticas de ESG.

Esse movimento também alcança o setor de saúde. O Grupo PróVida iniciou uma parceria com a AVANT Energia para abastecer 17 unidades consumidoras atendidas pelas concessionárias CEEE Equatorial e RGE créditos de energia proveniente de usinas solares. A expectativa é que o projeto gere impactos ambientais e econômicos ao longo dos próximos dez anos.

Segundo levantamento da AVANT Energia, elaborado com base nas diretrizes do Programa Brasileiro GHG Protocol, a adoção da energia renovável permitirá evitar a emissão de aproximadamente 1.645 toneladas de dióxido de carbono (CO₂) durante a vigência da parceria.

Em termos práticos, o resultado equivale ao plantio e cultivo de cerca de 10.084 árvores nativas ao longo de uma década, contribuindo para a redução da pegada de carbono da operação.

Para a AVANT Energia, iniciativas desse tipo demonstram que a agenda ambiental passou a fazer parte da estratégia de negócios das empresas. “Ao optar por fontes de energias renováveis, o Grupo PróVida não apenas otimiza sua gestão financeira, mas também reforça seu compromisso com a sustentabilidade corporativa, alinhando crescimento econômico e responsabilidade ambiental.”

A adoção de fontes renováveis também acompanha uma mudança de comportamento do mercado. Empresas, investidores e consumidores têm valorizado organizações que incorporam práticas sustentáveis às suas operações, transformando a agenda ESG em um diferencial competitivo.

Nesse contexto, a descarbonização das atividades representa mais do que uma contribuição ambiental. Ela fortalece a reputação institucional e evidencia o compromisso das empresas com modelos de desenvolvimento mais responsáveis.

A solução oferecida pela AVANT Energia funciona por meio do modelo de energia por assinatura. A geração ocorre em usinas solares próprias e parcerias, e essa produção é injetada diretamente na rede das distribuidoras locais. Essa energia gerada é convertida em créditos pelas concessionárias. Esses créditos de energia são utilizados para compensar o consumo e reduzir o valor mensal da fatura de luz das empresas, sem a necessidade de obras, instalação de equipamentos ou investimentos.

Segundo a companhia, o objetivo é democratizar o acesso à energia renovável, permitindo que empresas de diferentes portes reduzam despesas operacionais enquanto contribuem para uma matriz energética mais sustentável.

A parceria com o Grupo PróVida representa um exemplo de como sustentabilidade e eficiência caminham de forma integrada. Em um momento em que a agenda climática ocupa posição estratégica no ambiente corporativo, iniciativas voltadas à redução das emissões e ao consumo consciente ganham espaço nas decisões empresariais.

Sobre o Grupo PróVida

Com mais de 26 anos de atuação, o Grupo PróVida oferece soluções em saúde com foco em acolhimento, estrutura diferenciada e equipamentos de ponta. Presente em mais de 90 municípios do Rio Grande do Sul, a companhia conta com 20 unidades com policlínicas integradas, mais de 35 especialidades médicas e 15 não médicas, atuando para garantir acesso, qualidade e cuidado contínuo a milhares de famílias.