Disney Institute e MDRT: conheça os destinos dos vencedores da Campanha Arrebenta promovida pela MAG Seguros

A MAG Seguros, especialista em vida e previdência, realizou a premiação dos melhores especialistas em proteção financeira e lideranças comerciais da campanha de vendas Arrebenta 2024, que aconteceu no período de julho a dezembro. Acompanhando os especialistas em proteção financeira e as lideranças, estiveram presentes nos eventos os executivos Leonardo Lourenço, Diretor Estatutário de Marketing, Comercial, Tecnologia e Operações do Grupo MAG, Patrícia Campos, Diretora Estatutária de Gente e Gestão do Grupo MAG e Marcio Batistuti, Diretor Comercial do MAG Seguros.

Os campeões participaram do MDRT – Million Dollar Round Table 2025 em Miami, nos Estados Unidos. O evento, reconhecido como o maior encontro mundial de corretores, contou com a participação de profissionais de 80 países.

“Levar proteção financeira para mais famílias brasileiras está no DNA da MAG. E uma das formas de concretizar esse propósito é por meio do investimento contínuo e estratégico na formação de novos profissionais, além do desenvolvimento de seus parceiros e corretores. A MAG não apenas marca presença no MDRT ao lado de seus corretores, como também os incentiva ativamente por meio das campanhas. Participar de eventos como o MDRT representa uma oportunidade valiosa de troca de insights, aprendizados e networking.” comenta Márcio Batistuti.

Seguindo uma nova direção para incentivar o crescimento das lideranças e o engajamento com equipes, a seguradora levou os vencedores em suas respectivas categorias para o Disney Institute, em que participaram de um treinamento desenhado com exclusividade para o desenvolvimento profissional e de habilidades de liderança, com as temáticas “Excelência e Liderança” e “Engajamento dos Colaboradores”.

“Temos o compromisso de oferecer aos profissionais que estão conosco o melhor ambiente possível para o aprendizado contínuo. Na MAG, proporcionar a evolução dos nossos colaboradores faz parte da nossa essência — e com os líderes comerciais não seria diferente. A premiação Arrebenta tem como objetivo principal proporcionar aprendizado e vivência, e encontramos um caminho único por meio do Disney Institute, que ofereceu aos nossos líderes a oportunidade de aprender com uma cultura sólida e práticas consolidadas”, comenta Patrícia Campos.

A Campanha Arrebenta e as demais campanhas de venda fazem parte do programa de incentivos, MAG 365, que oferece benefícios e possibilidades de reconhecimento aos especialistas em proteção financeira. A plataforma inclui campanhas como Acelera (janeiro a junho), Arrebenta (julho a dezembro) e a principal premiação do mercado segurador, o Galo de Ouro.

Para ser um corretor parceiro da MAG acesse Link: https://mag.com.br/seja-corretor/

Sobre o Grupo MAG

Com 190 anos de operação ininterrupta no mercado brasileiro, o Grupo MAG atua nas frentes de seguros, investimentos, ativos imobiliários, finanças, fundos de pensão, gestão previdenciária e renda variável, além do Instituto de Longevidade MAG. A companhia tem como propósito oferecer soluções de proteção individual nos diversos momentos de vida de todos os brasileiros, buscando atender às necessidades de segurança financeira de nossos clientes e estar ao seu lado como uma referência de confiança e solidez, com produtos completos e flexíveis. É uma das três empresas mais longevas do Brasil e eleita a terceira melhor empresa para se trabalhar no Rio de Janeiro (Great Place to Work 2024). No Prêmio de Inovação do Valor Econômico de 2024, a companhia esteve presente entre as 150 empresas mais inovadoras do país.

