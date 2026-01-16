Campanha “Convocados” da Sancor Seguros levará corretores para viver a emoção do Mundial de Futebol

Inspirada na paixão nacional pelo futebol, a Sancor Seguros lançou a campanha “Convocados”, uma ação que reconhece e celebra o desempenho dos corretores que fazem a diferença na companhia. A iniciativa, que começou em outubro a vai até 31 de março, tem como propósito valorizar o trabalho dos parceiros que impulsionam o crescimento e fortalecem o relacionamento da marca em todo o país.

Direcionada aos integrantes do Clube Elite e das categorias Diamante e Ouro, a campanha foi pensada para destacar os corretores que alcançarem os melhores indicadores em crescimento e resultado em diversas linhas de produtos, com exceção do segmento Agro. Ao final do período, os vencedores terão direito a escolher entre duas experiências únicas: uma viagem internacional para assistir ao jogo da equipe Brasileira na fase de grupos do Mundial de Futebol, ou a participação em uma nova edição da Experiência Sancor, no Caribe, um encontro que simboliza o reconhecimento e a valorização de quem veste a camisa da seguradora todos os dias.

“O corretor é o nosso craque em campo. É ele quem leva a Sancor até as pessoas, com ética, empatia e profissionalismo. Com esta iniciativa, queremos celebrar esses profissionais que constroem conosco uma história de confiança e resultados”, destaca Paulo Dawibida, CCO da Sancor Seguros no Brasil.

Com a “Convocados”, a Sancor reafirma seu compromisso em manter relações duradouras, baseadas em confiança, reconhecimento e parceria, pois o verdadeiro troféu está em cada conquista compartilhada, tanto dentro quanto fora de campo.