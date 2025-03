Bradesco Seguros anuncia ação promocional para os seguros Empresarial e Residencial

Entre os dias 15 e 31 de março, clientes podem ter até 15% de desconto em novos negócios – A Bradesco Seguros anuncia uma nova Ação Promocional com descontos especiais para novos contratos dos seguros Residencial Sob Medida e Empresarial da Companhia. “Ao longo de 15 dias, nossos segurados podem ter até 15% de desconto em novos negócios”, destaca o Superintendente Sênior de Ramos Elementares da Bradesco Seguros, Eduardo Menezes. O executivo reforça que o desconto é válido apenas durante o período da campanha, entre os dias 15 e 31 de março.

“Ambos os seguros oferecem coberturas personalizadas e serviços de assistência que proporcionam mais segurança e comodidade para o dia a dia do cliente”, complementa Menezes.

O Bradesco Seguro Residencial Sob Medida é um produto flexível e conta com a cobertura básica mais completa do mercado com amparo para eventos como incêndio; queda de raio; explosão ou implosão de qualquer natureza; fumaça decorrente de incêndio ocorrido dentro ou fora do terreno; impacto de veículos, objetos, máquinas, equipamentos e outros; tumulto, greve e lockout; e recomposição de documentos pessoais.

Já o Bradesco Seguro Empresarial, possui coberturas personalizáveis e exclusivas para cada um dos 12 segmentos para os quais está disponível. Desta forma, pode atender empresas de diferentes ramos de atividades e tamanhos. Suas coberturas básicas incluem incêndio; fumaça; queda de raio; explosão ou implosão; queda de aeronaves; impacto de veículos terrestres; incêndio por queimadas em zonas rurais; e tumultos, greves e lockouts.

Sobre a Bradesco Auto/RE

Especializados na operação de seguros de automóvel e de seguro patrimonial, a Bradesco Auto/RE conta com uma carteira de R$ 6,8 bilhões de prêmios em automóveis (jan a dez/24) e de R$ 978 milhões em prêmios em seguros residenciais (jan a dez/24). A seguradora desenvolve e administra produtos que são referência no mercado e tem uma fatia de 11,7% (até dez/24) em market share de automóveis no mercado e 16,3% (até dez/24) de market share em residencial.

Foto: Eduardo Menezes, Superintendente Sênior de Ramos Elementares da Bradesco Seguros