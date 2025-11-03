AXA no Brasil lança “Super Novembro” e leva benefícios para clientes e corretores

Campanha oferece condições especiais de parcelamento, descontos em clube de compras e prêmios para clientes pessoa física – A AXA no Brasil apresenta sua campanha anual “Super Novembro”, que terá início na próxima segunda-feira, dia 03. Neste ano, a iniciativa traz ações com foco em gerar mais oportunidades de negócios para os corretores, condições comerciais atrativas para clientes, além de prêmios.

Para as empresas, o grande destaque é a condição especial de pagamento do Seguro Empresarial, que poderá ser parcelado em até 10 vezes sem juros. Além do parcelamento facilitado, os clientes que contratarem o Seguro Empresarial também receberão um benefício exclusivo: 60% de desconto na anuidade do Sam’s Club – este benefício também é válido para corretores.

Para os clientes pessoa física, a campanha “Mês Premiado”, vinculada ao Clube de Descontos, terá uma edição especial. Durante esse período, o valor da premiação será dobrado, oferecendo um prêmio especial de R$ 2.000,00. Para concorrer, o cliente deve estar adimplente, com apólice ativa, e realizar sua inscrição diretamente na plataforma do Clube de Descontos.

“O Super Novembro é uma maneira de ampliarmos nossa presença. Para o corretor, as condições especiais podem alavancar vendas num período importante do ano e”, diz Luciano Calheiros, VP Comercial, Marketing e Experiência do Cliente da AXA no Brasil.

A campanha “Super Novembro” é válida durante todo o mês, com regulamento completo disponível no Portal do Corretor da AXA.

Sobre a AXA no Brasil

A AXA, um dos maiores grupos seguradores do mundo sediado em Paris, na França, está presente em 50 países. Com mais de 147 mil funcionários e distribuidores, a companhia atende cerca de 95 milhões de clientes em todo o mundo. No Brasil, a AXA iniciou suas operações em 2015 e, hoje, oferece uma linha completa de seguros do pequeno ao grande risco para empresas de todos os portes – Riscos Patrimoniais, Vida, Responsabilidade Civil, D&O, E&O, entre outros. Também oferece proteção para Pessoas Físicas, por meio de parcerias com grandes varejistas e instituições financeiras. A empresa atende 3 milhões de clientes no País, mantém escritórios-sede em São Paulo e no Rio de Janeiro e conta com 14 filiais comerciais para cobrir as cinco regiões do país.

Facebook: @AXAnoBrasil

Linkedin: AXAnoBrasil

Instagram: @AXAnoBrasil

YouTube: https://www.youtube.com/c/AXAnoBrasil

Website: https://www.axa.com.br

Foto: Luciano Calheiros, VP Comercial, Marketing e Experiência do Cliente da AXA no Brasil.