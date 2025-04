Allianz Seguros apresenta nova campanha voltada às assessorias

Ação premiará três parceiras por semestre, que poderão curtir a um megashow no Allianz Parque, com acompanhante, diretamente do camarote da companhia – Após levar as assessorias aos megashows de Eric Clapton e Simply Red, no Allianz Parque, a Allianz Seguros promove a “Campanha Assessorias 2025”. Assim como na edição anterior, serão contempladas três parceiras a cada semestre, que terão a oportunidade de assistir, com acompanhante, a grandes espetáculos diretamente do camarote da companhia.

Válida até o dia 31 de dezembro deste ano, a iniciativa é voltada às assessorias parceiras da Allianz de todo o Brasil e inclui as seis regionais da seguradora: Sul, São Paulo Capital, São Paulo Interior, Rio de Janeiro e Espírito Santo, Minas Gerais e Centro-Oeste, e Norte e Nordeste. A premiação seguirá um modelo de pontuação que considera os itens Prêmio Emitido Líquido (PEL) incremental, produtos foco nos segmentos de Massificados e Negócios Corporativos, além de percentual de renovação e carteira. Uma pontuação específica é aplicada a cada um dos itens.

“Já vivemos duas experiências incríveis com as assessorias, no Allianz Parque, e estamos ansiosos para proporcionar isso novamente às nossas parceiras”, diz Nelson Veiga, diretor executivo Comercial da Allianz Seguros, ressaltando a importância deste canal para a companhia. “As assessorias estão presentes em grande parte da nossa operação e são consideradas peça-chave para a diversificação e a capilaridade do atendimento comercial a milhares de corretores parceiros que operam em todo o país.”

Para mais detalhes sobre a campanha, as assessorias devem entrar em contato com a área Comercial da Allianz.

Sobre a Allianz Seguros

No Brasil há 120 anos, a Allianz Seguros atua em ramos elementares e está presente em todo o território nacional, por meio de 56 filiais, além de 50 assessorias e mais de 30 mil corretores de seguros em todo o país.

Tendo como premissa desenvolver ações de longo prazo, tanto nos seus negócios como no campo social, há 30 anos um grupo de funcionários criou a ABA – Associação Beneficente dos Funcionários do Grupo Allianz. Nesse período, mais de 10 mil crianças e adolescentes da Comunidade Santa Rita (zona Leste de São Paulo) foram atendidos pela ABA, por meio de atividades complementares à educação formal, como artes, esportes e inclusão digital.

A seguradora nomeia o Allianz Parque, a arena multiuso mais moderna do país. Desde sua inauguração, em novembro de 2014, já recebeu mais de 11 milhões de pessoas.

Foto: Nelson Veiga, diretor executivo Comercial da Allianz Seguros

*Créd. Marcos Mesquita