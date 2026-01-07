Alliadoz 2026: corretores da Allianz concorrem a viagens para China e Patagônia Argentina

Programa chega com novidades, entre elas a inclusão da segmentação “Rubi” e do pilar “+Perto”. Parceiros também serão premiados com viagem a um destino paradisíaco no Brasil – Uma das maiores seguradoras do Brasil e do mundo e detentora do naming rights do Allianz Parque, a Allianz apresenta novidades na edição 2026 do Alliadoz, seu principal programa de relacionamento voltado aos corretores. A principal delas é a criação de um novo segmento, o “Rubi”, para PEL acima de R$ 1,2 milhão, que se junta às outras quatro segmentações já existentes (“Private”, “Diamante”, “Esmeralda” e “Topázio”). Neste ano, a ação segue com os pilares “+Comissão”, “+Capaz”, “+Vantagens” e “+Prêmios” e ganha, ainda, o “+Perto”, que aproximará os parceiros de negócios com ativações regionais, roadshows, encontros exclusivos, participação em eventos do setor e experiências em viagens.

Outra ação inédita é o superbônus que os corretores da categoria “Private” poderão receber ao atingir todos os requisitos do semestre. Eles terão, ainda, benefícios exclusivos, como consultoria financeira, gestão de patrimônio e um crachá exclusivo da Allianz, que dará acesso ao escritório da seguradora em São Paulo.

Já os profissionais dos segmentos “Rubi”, “Diamante” e “Private” terão à disposição o Allianz Lounge, também localizado na empresa, um espaço para trabalhar, trocar experiências, fazer reuniões e gravar vídeos institucionais. Além disso, pensando nos diferentes tipos de negócios, o Alliadoz 2026 traz uma proposta de comissão complementar para cada segmento. Aos corretores “Topázio”, serão distribuídas mais de 1 mil premiações nas campanhas “Bateu, Levou”, incluindo descontos em produtos e serviços de marcas parceiras e treinamentos presenciais.

Viagens

Nesta edição, serão oferecidas três viagens. Os 20 corretores dos segmentos “Private” e “Diamante” que mais pontuarem durante 2026 embarcarão a Pequim e Xangai, na China, com direito a um acompanhante cada, para aproveitar a tradição oriental, as paisagens históricas, a culinária típica e os melhores hotéis. Já os 20 corretores da categoria “Rubi” que mais pontuarem irão à Patagônia Argentina, com um roteiro exclusivo. E os 150 corretores “Esmeralda” com o melhor desempenho também poderão curtir, com um acompanhante cada, o conforto e a tranquilidade de um resort cinco estrelas no Brasil.

“Nossa prioridade é estreitar, cada vez mais, o relacionamento com os corretores, valorizando a sua dedicação e oferecendo experiências que realmente façam a diferença na vida deles. A partir de uma escuta ativa das necessidades dos parceiros, estruturamos um novo segmento no programa, ampliamos os benefícios e acrescentamos mais uma viagem como forma de reconhecimento. Acreditamos que essas iniciativas vão potencializar o aproveitamento das oportunidades, incentivando os corretores a explorar os diferenciais da companhia, diversificar as suas carteiras e impulsionar seus resultados”, afirma Nelson Veiga, diretor executivo Comercial da Allianz Seguros.

Ao investir continuamente na proximidade com os parceiros e na evolução de seus programas, ele destaca que a companhia reafirma o compromisso com o desenvolvimento estruturado e sustentável do setor. “Mais do que resultados de curto prazo, buscamos gerar valor duradouro, estimular boas práticas e contribuir para a construção de um mercado inovador e resiliente, totalmente orientado ao futuro”, conclui.

Como participar

Participam do Alliadoz 2026 corretores com cadastros ativos na Allianz em todas as linhas comercializadas pela companhia que registrarem crescimento acima de zero sobre 2025. As pontuações envolvem produção total de 2026 nos ramos elegíveis e índices de diversificação e renovação. O período de pontuação da Alliadoz vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2026.

Os corretores devem consultar diretamente o seu account para mais detalhes e informações sobre o programa.

Sobre a Allianz Seguros

No Brasil há 120 anos, a Allianz Seguros atua em Ramos Elementares e Vida e está presente em todo o território nacional, por meio de 57 filiais, além de 45 assessorias e mais de 32 mil corretores de seguros em todo o país.

Tendo como premissa desenvolver ações de longo prazo, tanto nos seus negócios como no campo social, há 30 anos um grupo de funcionários criou a ABA – Associação Beneficente dos Funcionários do Grupo Allianz. Nesse período, mais de 10 mil crianças e adolescentes da Comunidade Santa Rita (zona Leste de São Paulo) foram atendidos pela ABA, por meio de atividades complementares à educação formal, como artes, esportes e inclusão digital.

A seguradora nomeia o Allianz Parque, a arena multiuso mais moderna do país. Desde sua inauguração, em novembro de 2014, já recebeu mais de 11 milhões de pessoas.

Foto: Nelson Veiga, diretor executivo Comercial da Allianz Seguros

Crédito: Marcos Mesquita