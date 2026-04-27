Bradesco Saúde lança produto Efetivo Plus no Paraná

Iniciativa reforça estratégia de expansão da operadora no estado e se destaca pelo custo-benefício – A Bradesco Saúde anuncia a chegada ao Paraná do plano Efetivo Plus, produto de abrangência nacional que amplia o portfólio da operadora e fortalece sua presença no estado, com uma rede de prestadores desejados pela população paranaense. Voltado a empresas a partir de três pessoas, o novo produto foi desenvolvido para atender diferentes perfis corporativos, combinando qualidade assistencial, ampla cobertura e custo-benefício competitivo.

Com a proposta de proporcionar economia sem abrir mão da qualidade, o Efetivo Plus está entre os planos nacionais mais acessíveis da Bradesco Saúde, contando com coberturas ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, além de flexibilidade na contratação, com opções com ou sem coparticipação e acomodação em quarto ou enfermaria. O objetivo é oferecer às empresas uma solução eficiente para o cuidado com a saúde de seus colaboradores.

No Paraná, o plano chama a atenção pela rede credenciada qualificada, formada por clínicas, laboratórios e hospitais reconhecidos no estado. Entre os prestadores, estão nomes como Hospital Nossa Senhora das Graças e Hospital São Marcelino Champagnat, além do Hospital e Maternidade Pinhais, Hospital de Olhos do Paraná, Hospital Infantil Pequeno Príncipe, Hospitais Vita Batel e Vita Curitiba, Instituto da Criança, Instituto de Neurologia de Curitiba, Maternidade de Curitiba e as clínicas Cadmo, Los Angeles e Novaclínica.

Além do mercado paranaense, o Efetivo Plus também já foi lançado em São Paulo, Distrito Federal e Rio Grande do Sul.

“O Efetivo Plus foi desenhado para ampliar o acesso das empresas, de diferentes portes e segmentos, a uma assistência médico-hospitalar de qualidade, com excelente relação custo-benefício e a credibilidade da marca Bradesco Saúde. A chegada do produto ao Paraná reforça nossa estratégia de expansão regional e nosso compromisso em levar assistência médico-hospitalar de excelência a mais empresas”, destaca Flávio Bitter, diretor da Bradesco Saúde.

Além da rede assistencial, o Efetivo Plus se diferencia pelos serviços oferecidos aos beneficiários. Entre eles, acesso facilitado a psicólogos via aplicativo Bradesco Saúde, consultas via telemedicina, por meio do aplicativo Saúde Digital, o atendimento com foco em Atenção Primária à Saúde (APS) da rede Meu Doutor Novamed, presente em Curitiba, além de descontos exclusivos em produtos e serviços com o Clube+Saúde.