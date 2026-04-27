AXA no Brasil se fortalece no Canal Cooperativas e apresenta novo executivo dedicado ao segmento

Matheus Fontanelli, com mais de 2 décadas de experiência no tema, assume a direção do Canal – Dentro da estratégia de crescimento da AXA no Brasil, um dos objetivos para este ano é ampliar a capilaridade em todo o país, levando a cobertura de seguros a um público cada vez mais diversificado. Para isso, canais capazes de oferecer escala e expandir a cultura securitária são essenciais. No seu novo modelo comercial, a companhia criou um canal dedicado às cooperativas e convidou Matheus Fontanelli para assumir a sua direção.

Essa estrutura foi oficializada no primeiro trimestre de 2026, mas é a continuidade de um trabalho iniciado em 2025, com a chegada de Luciano Calheiros à Vice-Presidência Comercial, Marketing e Experiência do Cliente. A partir dele, a companhia passou a separar as direções comerciais por canais.

Matheus tem mais de 20 anos de experiência com cooperativismo, trabalhando ao lado de uma seguradora. O executivo chega com a missão de traduzir a solidez técnica da AXA para a linguagem de proximidade e confiança que rege o modelo cooperativista. “O cooperativismo tem um papel essencial no desenvolvimento econômico e social do país. Entendemos que as cooperativas não buscam apenas resultados financeiros, mas o impacto positivo e a prosperidade das comunidades onde atuam. Nossa estratégia é ser o braço de proteção desse ecossistema”, afirma Fontanelli.

A aposta da AXA no segmento baseia-se na convergência de valores: enquanto o cooperativismo une pessoas para o crescimento comum, o seguro garante a continuidade desse ciclo de vida e dos negócios. Ao consolidar o Canal Cooperativas, a AXA busca oferecer um atendimento consultivo e soluções customizadas que respeitem o senso de pertencimento e a transparência exigidos pelos cooperados.

“Acreditamos que, em um país com as dimensões e os desafios do Brasil, a parceria entre seguradoras e cooperativas cria uma rede de proteção poderosa. Queremos estar ao lado dos cooperados, oferecendo um portfólio amplo de soluções em seguros para seus negócios e vidas, transformando a cultura da prevenção em um motor de estabilidade e desenvolvimento humano”, conclui Matheus.

Com esse movimento, a AXA reforça o compromisso de atuar como um motor para acelerar a inclusão securitária no interior do país, utilizando a capilaridade das cooperativas para levar segurança financeira onde as instituições tradicionais muitas vezes não chegam, unindo confiança, proteção e um olhar atento para o futuro.

Sobre a AXA no Brasil

A AXA, um dos maiores grupos seguradores do mundo sediado em Paris, na França, está presente em 50 países. Com mais de 147 mil funcionários e distribuidores, a companhia atende cerca de 95 milhões de clientes em todo o mundo. No Brasil, a AXA iniciou suas operações em 2015 e, hoje, oferece uma linha completa de seguros do pequeno ao grande risco para empresas de todos os portes – Riscos Patrimoniais, Vida, Responsabilidade Civil, D&O, E&O, entre outros. Também oferece proteção para Pessoas Físicas, por meio de parcerias com grandes varejistas e instituições financeiras. A empresa atende 3 milhões de clientes no País, mantém escritórios-sede em São Paulo e no Rio de Janeiro e conta com 14 filiais comerciais para cobrir as cinco regiões do país.

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