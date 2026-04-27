Rodobens supera R$ 1,06 bilhão em consórcios em março

Companhia sustenta patamar elevado de vendas no início do ano, mesmo fora do pico sazonal – A Rodobens começou 2026 com desempenho consistente na comercialização de consórcios, mantendo o volume mensal acima da casa de R$ 1 bilhão. Em março, foram R$ 1,067 bilhão em créditos vendidos, sendo R$ 887 milhões provenientes da operação própria e R$ 180 milhões gerados por meio de associadas.

O resultado reforça a capacidade da companhia de manter um ritmo consistente. A evolução está associada ao fortalecimento da presença comercial e ao amadurecimento dos canais de distribuição, que vêm garantindo maior regularidade na geração de negócios.

Independente dos juros em níveis elevados, o consórcio se mantém como uma opção de compra e amplia sua relevância como instrumento de organização financeira, favorecendo uma dinâmica de vendas mais estável e menos sujeita a variações ao longo do tempo.