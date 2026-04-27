Operadora estreia na Bahia com modelo integrado de atendimento em saúde

Projeto é resultado da parceria entre a Solidus Administradora e a assessoria de seguros, E4 Soluções – A Bahia passa a contar com mais uma opção em saúde suplementar. A operadora NovoPlano inicia suas operações com atuação em Feira de Santana e região, a partir de um modelo baseado em estrutura própria e gestão assistencial integrada.

O projeto resulta da parceria entre a Solidus Administradora e a E4 Soluções, assessoria de seguros, que passam a atuar de forma conjunta na operação, combinando gestão da carteira, expansão comercial e relacionamento com o mercado. A iniciativa conta ainda com a participação do médico Robson Souza, presidente da operadora e líder do Grupo Souza Freitas. A organização reúne estrutura assistencial própria na região, com atuação em hospitais, clínicas e serviços de diagnóstico.

A operadora adota um modelo de ecossistema assistencial, com direcionamento do atendimento conforme o perfil clínico. A estrutura inclui a NovaClínica, em Feira de Santana, unidade própria que funciona como porta de entrada e oferece consultas e exames simples aos clientes NovoPlano, sem coparticipação e sem carência.

A operação conta ainda com as unidades Hospital Ortopédico, Centro de Especialidades do Hospital Ortopédico, Clínica Master Saúde, Hospital Geral Serrano e Centro de Diagnóstico Bioimagem. Esses espaços estão localizados em Feira de Santana e no município de Jacobina, ampliando a capacidade de atendimento e o controle da jornada do paciente. A atuação inicial ainda contempla as cidades de Alagoinhas, Santo Amaro e Catu. Está prevista a expansão para outras regiões do estado, de forma gradual.

Segundo o diretor comercial da Solidus, Mário Mendonça, a proposta parte de uma operação estruturada desde a origem. “A NovoPlano nasce com base assistencial definida. A integração com estrutura própria e com o grupo do Dr. Robson Souza permite maior controle da operação e capacidade de entrega”, explica.

O executivo acrescenta que a operação é focada na gestão de risco e no acompanhamento da carteira, com práticas de subscrição, monitoramento assistencial e organização do fluxo de atendimento, buscando maior previsibilidade de custos.

Pela E4 Soluções, o posicionamento está voltado ao relacionamento com o mercado e aos parceiros comerciais. “A proposta é oferecer ao corretor uma alternativa consolidada, com suporte comercial e previsibilidade na operação, alinhada às demandas do mercado regional”, destaca o diretor comercial da assessoria, Eduardo Souza.

O diretor operacional, Ulisses Brito, diz que o projeto dialoga com o momento de transformação do setor. “Há uma busca crescente por soluções mais organizadas e sustentáveis na saúde suplementar. A operadora se insere nesse contexto ao reunir estrutura, gestão e proximidade com o corretor, que passa a ter mais clareza e segurança na oferta ao cliente”, acrescenta.

Robson Souza, presidente da operadora, destaca que a iniciativa nasce com o objetivo de ampliar o acesso à saúde de forma estruturada. “A NovoPlano surge com o propósito de garantir qualidade e responsabilidade no atendimento, a partir de uma base assistencial consolidada. A parceria com a Solidus e a E4 Soluções contribui para uma operação organizada, com capacidade de crescimento e entrega consistente”, afirma.

O lançamento da operadora foi realizado no dia 14 de abril, em Feira de Santana, em evento que reuniu corretores, representantes da NovoPlano, entre eles o diretor financeiro, Sidney Silva, além de lideranças do setor e parceiros do mercado.

Sobre a operadora – A NovoPlano é uma operadora de planos de saúde que inicia suas operações na Bahia, atendendo, a princípio, Feira de Santana e cidades no entorno, além de municípios como Jacobina, Alagoinhas, Santo Amaro e Catu. Há planos de expansão gradual para o estado. A operadora foi estruturada com base em um modelo de ecossistema integrado, que combina estrutura própria, rede estratégica e inteligência de direcionamento, com foco em eficiência, qualidade e sustentabilidade.

Foto: Executivos da operadora NovoPlano, E4 Souções e Solidus Administradora celebram a parceria