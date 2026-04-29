AXA no Brasil segue com os seus Roadshows de olho no crescimento em polos estratégicos

Companhia leva sua estratégia de massificação para importantes localidades do país e reforça o pilar de massificação – A AXA no Brasil reforça sua estratégia de crescimento aumentando a capilaridade no território nacional e segue com os roadshows pelo país. Duas cidades receberam o time da seguradora na segunda quinzena de abril: Blumenau (SC) e Ribeirão Preto (SP).

A escolha dessas cidades não é por acaso. Ambas representam importantes motores para o crescimento econômico do país, com perfis empreendedores dinâmicos e que podem ter no seguro o suporte necessário para continuar crescendo com tranquilidade e proteção necessárias.

Blumenau, coração do Médio Vale do Itajaí, consolidou-se como um polo que vai além do tradicional setor têxtil, com forte aceleração nos setores de tecnologia e serviços ao longo de 2025. De acordo com dados da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (Fiesc) a região manteve um saldo positivo na criação de empregos e na abertura de novas empresas, impulsionada pela diversificação econômica. Além disso, o PIB de Blumenau, que figura entre os maiores do estado, registrou crescimento sustentado em 2025, especialmente nos setores de serviços e tecnologia, tornando a região o cenário ideal para a estratégia de massificação da seguradora.

Já Ribeirão Preto apresenta uma dinâmica urbana robusta, com mais de 100 mil empresas ativas e um crescimento expressivo na abertura de novos negócios em 2025. A economia local, segundo a própria prefeitura, é fortemente ancorada em serviços (54%) e comércio (31,8%), encontra na AXA uma parceira estratégica para enfrentar desafios como a necessidade de proteção para frotas, dada a alta densidade de veículos na cidade, e riscos climáticos, como tempestades elétricas, inerentes à região. Ribeirão é uma das prioridades da companhia também porque está próxima de outras cidades importantes para a economia do interior paulistano: São José , Franca, Barretos e Araraquara.

“Acreditamos que centros econômicos com esse potencial de crescimento são extremamente atrativos para o nosso negócio, que busca constantemente apoiar o desenvolvimento do ecossistema corporativo. Mais do que atender aos empresários locais, a pujança desses polos oferece um terreno fértil para o trabalho dos nossos corretores parceiros”, afirma Erika Medici, CEO da AXA no Brasil, que esteve presente em ambos os eventos.

Para suportar esse crescimento, a AXA aposta na massificação como porta de entrada para os corretores, focando sua estratégia em soluções ágeis e processos digitais. Nesse contexto, a companhia destaca os seguros Empresarial e Auto Frota, que são essenciais para atender tanto a base industrial de Blumenau quanto a frota e o comércio de Ribeirão Preto, além das modalidades de Condomínio e Vida, que se apresentam como soluções transversais capazes de atender à crescente expansão urbana de ambas as regiões.

Os dados de crescimento dessas cidades são importantes, mas também há outro número para qual a AXA olha: no Brasil, até 50% das empresas não chegam a completar cinco anos. Muitas não deixam de existir por falta de oportunidade, mas por não estarem preparadas para o inesperado. “É nesse contexto que o papel do seguro evolui e, com ele, o papel do corretor, que passa a atuar como um parceiro estratégico, capaz de entender o negócio como um todo, antecipar riscos e estruturar proteção de forma integrada”, explica Erika, deixando claro que o empresário precisa de um parceiro que garanta continuidade para o seu negócio. “Crescer sem proteção é acumular vulnerabilidade, e proteger bem é o que sustenta o crescimento no longo prazo. Porque não se trata apenas de fazer empresas nascerem, mas de garantir que elas permaneçam”, finaliza a CEO da AXA.

Sobre a AXA no Brasil

A AXA, um dos maiores grupos seguradores do mundo sediado em Paris, na França, está presente em mais de 50 países. Com mais de 154 mil funcionários e distribuidores, a companhia atende cerca de 95 milhões de clientes em todo o mundo. No Brasil, a AXA iniciou suas operações em 2015 e, hoje, oferece uma linha completa de seguros do pequeno ao grande risco para empresas de todos os portes – Riscos Patrimoniais, Vida, Responsabilidade Civil, D&O, E&O, entre outros. Também oferece proteção para Pessoas Físicas, por meio de parcerias com grandes varejistas e instituições financeiras. A empresa atende 3 milhões de clientes no País, mantém escritórios-sede em São Paulo e no Rio de Janeiro e conta com 14 filiais comerciais para cobrir as cinco regiões do país.

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Foto: Erika Medici, CEO da AXA no Brasil,