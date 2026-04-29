UCS apresenta novidades e oportunidades da Bradesco Auto/RE no 3º TI

Luiz Carlos Ferreira Gomes abordará estrutura, produtos e oportunidades de negócios para os corretores de seguros – A União dos Corretores de Seguros (UCS) dá continuidade ao calendário de encontros de 2026 com a realização do 3º Trocando Ideias (TI), que acontecerá no dia 12 de maio, às 19h, na Pizzaria Charles, em São Paulo.

O encontro contará com a participação de Luiz Carlos Ferreira Gomes, superintendente sênior da região Sudeste da Bradesco Auto/RE, que apresentará as principais novidades da companhia, incluindo estrutura, produtos e oportunidades de negócios para os corretores de seguros.

Durante o evento, o executivo trará uma visão atualizada sobre o posicionamento da Bradesco Auto/RE no mercado, destacando movimentos estratégicos, a evolução do portfólio e iniciativas voltadas ao fortalecimento do canal corretor.

Ao final, os participantes terão a oportunidade de interagir diretamente com o convidado em um momento aberto para perguntas, mantendo a essência do Trocando Ideias de promover diálogo, troca de experiências e construção conjunta.

“Seguimos com o compromisso de trazer ao TI executivos que estão à frente das transformações do mercado. A presença da Bradesco Auto/RE é uma oportunidade para os corretores entenderem de perto as estratégias da companhia e ampliarem suas possibilidades de atuação”, destaca Augusto Esteves, presidente da UCS.

O evento é aberto a corretores de seguros e profissionais do setor, associados ou não à UCS, reforçando o propósito da entidade de estimular conexões, disseminar conhecimento e aproximar os diferentes players do mercado de seguros.

Serviço

3º TI 2026 – UCS recebe a Bradesco Auto/RE

Data: 12 de maio de 2026 (terça-feira)

Horário: 19h

Local: Charles Pizza Grill – Av. José Maria Whitaker, 1785 – Planalto Paulista, São Paulo – SP

Custo: R$ 84,90 por pessoa (rodízio de pizzas e grelhados; bebidas à parte)

Inscrições: secretaria@uniaodecorretores.com.br