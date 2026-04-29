Allianz Seguros reforça área corporativa com novo diretor de Patrimoniais e Prevenção de Perda

Fabio Maretti chega com a missão de ampliar a atuação da companhia no segmento por meio da combinação entre visão técnica, estratégica e de negócio – A AllianzSeguros anuncia Fabio Maretti como novo diretor de Patrimoniais e Prevenção de Perda. O executivo assumiu a posição em 6 de abril, com reporte direto a Mauricio Masferrer, diretor executivo de Negócios Corporativose Managing Director da Allianz Commercial Brasil.

Com ampla experiência na gestão estratégica e na rentabilidade de carteiras patrimoniais de alta complexidade e valor elevado, a trajetória de Fabio Maretti é marcada pelo foco em prevenção de perdas, mitigação de riscos e sustentabilidade dos resultados.

“Chego à Allianz com o compromisso de ampliar a atuação da companhia no segmento corporativo, com excelência e geração de valor aos clientes e parceiros. Minha atuação será pautada na combinação entre visão técnica, estratégica e de negócio, conectando a operaçãolocal à visão global da marca e fortalecendo o posicionamento da Allianz no Brasil”, afirma.

Formado em Tecnologia da Informação pela FATEC Baixada Santista, Fabio Maretti acumula passagens por companhias como Chubb e Itaú Seguros, onde se destacou na definição de estratégias de subscrição e na liderança de equipes técnicas.

Sobre a Allianz Seguros

No Brasil há 120 anos, a Allianz Seguros atua em Ramos Elementares e Vida e está presente em todo o território nacional, por meio de 63 filiais, 45 assessorias e mais de 36 mil corretores de seguros.

Com foco em desenvolvimento sustentável e ações de longo prazo, desde 1995 um grupo de colaboradores criou a ABA — Associação Beneficente dos Funcionários do Grupo Allianz, que já atendeu mais de 10 mil crianças e adolescentes da Comunidade Santa Rita (zonaLeste de São Paulo), por meio de atividades complementares à educação formal, como artes, esportes e inclusão digital.