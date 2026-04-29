AGV leva maior mobilização nacional de proteção veicular às ruas e projeta expansão no Brasil

Maior associação de proteção veicular do país promove ação simultânea em 22 estados para ampliar base de associados e atrair novos consultores – A Universo AGV, maior associação de proteção veicular do Brasil em número de associados, com mais de 1 milhão de veículos protegidos, realiza a terceira edição da campanha “AGV com Você nas Ruas – Proteção em Campo”, consolidando a maior mobilização presencial já realizada no segmento no país. Nos dias 15 e 16 de maio, a iniciativa levará consultores e gestores às ruas em 22 estados, em um movimento coordenado que combina geração de oportunidades, fortalecimento de marca e expansão da operação.

A ação faz parte de uma estratégia nacional da Universo AGV para ampliar sua presença no mercado, aumentar a base de associados e atrair novos profissionais para atuação comercial. Ao todo, cerca de 800 consultores e gestores devem participar dos Dias D, com abordagens em pontos de grande circulação, como estacionamentos, supermercados, restaurantes e postos de combustível.

Mais do que uma ação comercial, a campanha busca posicionar a Universo AGV como protagonista do crescimento da proteção veicular no Brasil, modelo que vem se expandindo nos últimos anos. O país conta hoje com cerca de 3 mil associações, atendendo entre 5 e 8 milhões de pessoas, com projeção de crescimento de até 30% até 2026, após o avanço da regulamentação do setor.

“A proposta é mostrar, na prática, a força da nossa operação e a capilaridade que temos em todo o país. Estamos mobilizando nossas regionais de forma simultânea para gerar oportunidades, fortalecer a marca e ampliar nossa atuação”, afirma Mauricio Motta, CEO da Universo AGV.

Com presença em cerca de 90% dos municípios brasileiros, mais de 466 regionais ativas e uma rede que supera 16 mil parceiros, a Universo AGV vem ampliando sua atuação em diferentes frentes. Em março, a associação registrou a entrada de mais de 32 mil novos associados, reforçando o ritmo de crescimento da operação.

A campanha dialoga com o Maio Amarelo, movimento de conscientização sobre o trânsito, ao conectar o conceito de “proteção em campo” ao universo esportivo, em um contexto de Copa do Mundo, e à importância de ampliar o cuidado com veículos e condutores no dia a dia.

Entre os diferenciais da operação, a Universo AGV destaca a atuação nacional, o modelo sem análise de perfil e a oferta de benefícios que ampliam o acesso à proteção. A associação também vem avançando em soluções específicas, como proteção para veículos elétricos e híbridos em todas as capitais e atendimento a veículos pesados, incluindo proteção para caminhões com basculamento em operação e cobertura de até R$ 1,5 milhão para conjuntos.

A expectativa da campanha é gerar mais de 2 mil adesões nos dois dias de mobilização e superar a marca de 32 mil novos associados ao longo do mês de maio, reforçando o plano de crescimento da associação para 2026.

Após as ações presenciais, a estratégia será ampliada com ativações digitais coordenadas, potencializando o alcance da campanha e reforçando a presença da marca em todo o país.

Sobre a Universo AGV

A Universo AGV é a maior associação de proteção veicular do Brasil em número de associados, com mais de 1 milhão de veículos protegidos e atuação em todo o território nacional, presente em cerca de 90% dos municípios brasileiros. Com uma estrutura que reúne mais de 466 regionais e 16 mil parceiros, a associação oferece soluções de proteção para diferentes tipos de veículos, incluindo automóveis, motocicletas e veículos pesados. Com modelo baseado em gestão compartilhada e atendimento 24 horas, a Universo AGV se posiciona como uma alternativa em expansão no mercado, ampliando o acesso à proteção e aos benefícios para seus associados.

Foto: Imagens da ação realizada em 2025. Este ano será a maior de todas as edições