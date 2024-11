AXA no Brasil anuncia mudanças em sua área comercial

A AXA no Brasil anuncia que sua área comercial passará a responder interinamente para a CEO Erika Medici. A mudança ocorre em virtude da saída de Karine Brandão, Vice-Presidente Comercial, Marketing e Experiência do Cliente, que deixa a empresa no final de novembro. Antes de assumir a presidência da companhia, Erika já havia atuado na área comercial, e essa experiência será fundamental para conduzir a transição, com o apoio do comitê executivo e demais líderes da companhia. “Estar nessa posição é retornar a um terreno familiar, que faz parte da minha trajetória profissional dentro da AXA. Temos um time comercial forte, com presença em diversas regiões e performando com muita competência. Tenho plena segurança no compromisso desses profissionais de colocarem nossa estratégia para fora. Karine contribuiu com a nossa jornada para chegarmos até aqui e, em nome da companhia, desejo-lhe toda a sorte em sua próxima fase”, afirma a CEO da AXA no Brasil.

Nos últimos anos, a AXA registrou um crescimento sólido e sustentável de dois dígitos, seguindo a estratégia liderada por Erika, que visa colocar a empresa entre as cinco maiores do setor até 2027. Em outubro de 2024, os resultados acumulados já igualavam-se ao total obtido nos 12 meses de 2023 e estamos no rumo para alcançar as metas planejadas para esse período. “Este é um momento muito positivo, e temos números robustos, frutos do fortalecimento da nossa posição no mercado, que prepara o terreno para um 2025 com muitas novidades”, finaliza Erika.

Sobre a AXA no Brasil

A AXA, um dos maiores grupos seguradores do mundo sediado em Paris, na França, está presente em 51 países. Com mais de 147 mil funcionários e distribuidores, a companhia atende cerca de 94 milhões de clientes em todo o mundo. No Brasil, a AXA iniciou suas operações em 2015 e, hoje, oferece uma linha completa de seguros do pequeno ao grande risco para empresas de todos os portes – Riscos Patrimoniais, Vida, Responsabilidade Civil, D&O, E&O, entre outros. Também oferece proteção para Pessoas Físicas, por meio de parcerias com grandes varejistas e instituições financeiras. A empresa mantém escritórios-sede em São Paulo e no Rio de Janeiro e conta com 14 filiais comerciais para cobrir as cinco regiões do país.

Foto: Erika Medici, CEO