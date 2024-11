Allianz Seguros lança promoção de Black Friday com condições especiais para corretores

Empresa promove ações até 29 de novembro, oferecendo benefícios exclusivos na comercialização de apólices de Automóvel, Residência e Empresarial PME – A Allianz Seguros disponibiliza até 29 de novembro uma promoção de Black Friday com condições diferenciadas para todos os corretores segmentados no programa de relacionamento da companhia, o Alliadoz. Durante as duas semanas, os parceiros terão benefícios exclusivos na venda de novas apólices de Automóvel, Residência e Empresarial PME.

Para o seguro de Automóvel, a Allianz oferece descontos no prêmio, além de 0,5% de comissão adicional. Já nos seguros Residencial e Empresarial PME, a Allianz garante 1% em “conta corrente”, sob o prêmio emitido no período. Este último benefício, especialmente, é direcionado a todos os corretores do Brasil, mesmo àqueles que não estejam categorizados no Alliadoz.

Além disso, o Clube de Descontos da Allianz contará com ofertas exclusivas durante a Black Friday, como:

Evino: descontos de 15% a 30%, de 1/11 a 1/12, variando conforme as categorias dos produtos e os dias do mês.

Samsung: até 50% de desconto em produtos selecionados – válido até 30/11.

Sem Parar: 90% off por 10 meses, para novos usuários – válido até 30/11 (não acumulativo).

O Boticário: até 60% de desconto em produtos – válido até 2/12.

AliExpresss: R$ 100 de desconto em compras acima de R$ 1 mil no Magazine Luiza – válido até 31/12.

Esses e outros descontos disponíveis no Clube da Allianz estarão acessíveis a todos os clientes da empresa.

“A Black Friday é uma oportunidade para os corretores impulsionarem suas vendas e expandirem sua carteira, ao mesmo tempo em que oferecem condições vantajosas aos nossos clientes. Estamos aqui para fortalecer essa parceria e garantir o sucesso de todos”, afirma Nelson Veiga, diretor executivo Comercial da Allianz Seguros. “Nossa meta é proporcionar vantagens que gerem valor e impulsionem os negócios em uma data estratégica.”

Para dúvidas, os corretores podem procurar seu account, e os clientes, seus corretores.

