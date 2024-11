Seguralta é finalista no prêmio de Inovação em Seguros 2024 com o Core, seu Super App para Corretores

Criado em parceria com a AWS, plataforma inovadora voltada para corretores – A Seguralta, reconhecida como uma das maiores redes de corretoras de seguros no Brasil, segundo a ABF (Associação Brasileira de Franchising), conquistou um lugar entre os finalistas do Prêmio de Inovação em Seguros 2024, promovido pela CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras). O projeto que levou a empresa à indicação é o “Core – Super App para Corretores”, uma plataforma inovadora que visa revolucionar o dia a dia dos profissionais de corretagem, otimizando processos e elevando a qualidade do atendimento aos clientes.

Com uma longa trajetória de atendimento a clientes e corretoras, a empresa, que possui mais de 1.600 unidades espalhadas pelo país, tem investido fortemente em tecnologia para garantir que a experiência de seus corretores seja a mais fluida e produtiva possível. “A proposta do Core é centralizar todas as ferramentas necessárias para a atividade em um único aplicativo, integrando desde o acesso a informações e produtos até a gestão de processos e comunicação com clientes”, relatou Reinaldo Zanon, CEO da Seguralta.

O Core oferece funcionalidades que incluem consulta de informações sobre apólices, simulação e venda de seguros, acompanhamento de demandas e atendimento. Além disso, o aplicativo facilita a análise de dados, permitindo que os corretores compreendam melhor o perfil e as necessidades de cada cliente, proporcionando um atendimento mais personalizado e assertivo.

Outro destaque da plataforma é a integração de recursos que agilizam a comunicação com as corretoras, tornando processos como envio de documentos e atualização de dados muito mais rápidos. “O objetivo é reduzir a burocracia e aprimorar a agilidade na resolução de demandas, tanto para os corretores quanto para os segurados”, afirma Zanon.

A inclusão do Core entre os finalistas do Prêmio de Inovação em Seguros 2024 demostra a relevância das novas tecnologias em processos no setor de seguros. Cada vez mais, empresas estão migrando para plataformas digitais que potencializam a eficiência dos serviços oferecidos, melhorando a experiência do cliente e elevando o padrão de atendimento. A Seguralta, com o Core, posiciona-se como uma das empresas que lideram essa mudança.

“Para a nós, independentemente da conquista final, a indicação ao prêmio já reforça o compromisso com a inovação e o desenvolvimento de soluções que apoiem o crescimento dos nossos parceiros e a satisfação dos clientes”, finaliza Zanon.

O Prêmio de Inovação em Seguros 2024, promovido pela CNseg, acontecerá no dia 5 de dezembro no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Este evento é um marco significativo no reconhecimento de soluções inovadoras que buscam otimizar e transformar o setor de seguros no Brasil.

Sobre a Seguralta

Com mais de 56 anos no mercado, a Seguralta é a maior rede de franquias de seguros do Brasil, com mais de 1.800 unidades em operação nos modelos home, office, basic e standard. Presente em todo o território nacional, a empresa conquistou a 3ª posição no ranking das 20 maiores microfranquias de 2024, pela Associação Brasileira de Franchising (ABF). Para mais informações sobre franquias ou cotações, acesse http://www.seguralta.com.br