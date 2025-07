Terra lança serviços de assistências em parceria com a Porto Serviço

‘Terra Assistência’ oferece serviços personalizados para casa, carro e pet em todo o Brasil

O Terra acaba de anunciar uma parceria com a Porto Serviço e incorpora uma nova frente de negócios focada em assistências. Agora, os consumidores podem contratar serviços residenciais, veiculares ou pet nos canais digitais do Terra, com acesso 100% digital e atendimento 24h em todo o Brasil, com a qualidade já reconhecida do Grupo Porto.

O consumidor que optar por Serviços Residenciais, por exemplo, pode desfrutar de suporte emergencial para chaveiro, elétrica, hidráulica, vidraceiro, substituição de telhas, limpeza de ar-condicionado, entre outros.

Na Assistência Veicular é possível ter acesso a guincho, troca de pneus, atendimento de pane seca, chaveiro, “auto-socorro”, táxi e outros benefícios. Já na Assistência Pet, o cliente garante consultas veterinárias de emergência, envio de ração, transporte para clínicas, hospedagem e agendamentos de vários serviços para o cuidado de seus pets.

“Além de sermos uma marca consolidada em mídia e tecnologia, com o Terra Assistência damos mais um passo na direção de fortalecer nossa relação com clientes e audiência, oferecendo soluções que trazem mais tranquilidade, praticidade e suporte para o dia a dia do deles. E ninguém melhor que a Porto Serviço, referência nesse segmento, para trilhar este novo caminho conosco”, afirma Marcello Gritti, Head de Digital Services do Terra & Vivo Ads.

Sua diferenciação está na competitividade e modelos mais flexíveis de contratação, permitindo que o cliente escolha a modalidade que melhor atende suas demandas e necessidades. O Terra Assistência chega ao mercado com preços acessíveis, benefícios exclusivos em cada categoria, atendimentos 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Para Tomas Trabulsi, Diretor de Negócios e Parcerias da Porto Serviço, a aliança entre Porto Serviço e Terra reforça a estratégia da companhia de ampliar o acesso dos brasileiros a assistências práticas, confiáveis e de qualidade por meio de grandes plataformas digitais.

“Atuamos em um modelo B2B2C que coloca a experiência do cliente no centro da operação e agrega valor ao parceiro comercial”, conclui.

Acesse a página oficial e saiba todos os detalhes do lançamento.

https://servicos.terra.com.br/para-voce/terra-assistencia/?cdConvenio=CVTR00001947