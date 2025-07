Sancor alerta para danos do inverno e benefícios do Seguro Residencial

Com a chegada do inverno e a queda de temperatura em várias regiões do Brasil, o clima frio traz consigo alguns riscos que passam muitas vezes despercebidos. O uso intenso de aquecedores, chuveiros mais potentes e sistemas de aquecimento pode acabar sobrecarregando a rede elétrica. Além disso, a combinação de frio e umidade aumenta a chance de infiltrações, rachaduras e até vazamentos nos canos.

Na Sancor Seguros, os produtos de proteção domiciliar são pensados justamente para esses momentos em que o lar exige mais cuidado. “O inverno pode provocar diversos danos às residências, como destelhamentos, infiltrações, rompimentos de tubulações e falhas elétricas, em razão de eventos como ventos fortes, granizo, geadas e alagamentos. Este último, que no Rio Grande do Sul em 2024 devastou cidades inteiras, mostrou como o seguro foi decisivo para minimizar prejuízos materiais de famílias e empresas”, destaca Milene Pereira Azzolini, gerente regional Leste da Sancor Seguros.

A executiva reforça que o seguro residencial ajuda a amenizar impactos, oferecendo assistência emergencial e proteção para danos a terceiros. “A contratação dessas garantias é uma medida importante com o intuito de preservar o imóvel e agilizar a recuperação em casos de sinistro, trazendo maior tranquilidade às famílias.”

Durante o inverno, muitos dos danos acontecem de forma silenciosa, sem aviso. Um curto-circuito, uma pane elétrica ou a queima de equipamentos pode virar um transtorno e tanto. É por isso que as coberturas para falhas elétricas e incêndios se tornam tão relevantes. O uso frequente de lareiras, aquecedores e sistemas elétricos exige atenção e preparo.

“Além das coberturas voltadas a eventos climáticos, as demais proteções ganham muita importância. A cobertura para danos elétricos é essencial diante do aumento da utilização de aquecedores, chuveiros e outros equipamentos, que podem causar curtos-circuitos ou queima de aparelhos. Já a cobertura para incêndio torna-se importante em função do uso mais frequente de lareiras e sistemas de aquecimento. Um sinistro de incêndio pode ser devastador, destruindo o patrimônio de famílias. As assistências, como serviços de eletricista e encanador, também se destacam nesse período, oferecendo suporte rápido para resolver panes ou vazamentos causados pelo uso intensificado das instalações”, acrescenta.

E não para por aí: a Sancor oferece também coberturas que incluem despesas com desocupação temporária do imóvel — ou seja, se um alagamento ou incêndio tornar a casa inabitável, o segurado pode contar com apoio para custear uma estadia alternativa enquanto os reparos são feitos.

O seguro residencial é um cuidado com o lar e com o bem-estar da família. Um investimento mensal acessível pode garantir suporte técnico, agilidade em reparos e a tranquilidade de enfrentar dias frios com segurança.

A seguradora permite personalizar a apólice de acordo com o perfil de uso: seja uma casa de veraneio, um imóvel alugado ou a residência principal, o seguro pode ser moldado com flexibilidade e foco no que realmente importa.