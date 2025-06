Projeto Sorriso Indígena promove ações de acesso à saúde, incluindo a bucal, a populações indígenas

Iniciativa da Odontoprev busca fortalecer as políticas públicas de saúde indígena e apoia também instituições, como Ações do Bem, ONG Zoé, Xingu+Catu e UNICEF – Dados do Núcleo Ciência Pela Infância/NCPI (2024) revelam uma triste realidade: crianças indígenas de até quatro anos de idade têm duas vezes mais risco de mortalidade antes do primeiro ano de vida do que outras crianças da mesma faixa etária. Diante desse cenário e acreditando que a saúde bucal impacta na saúde das pessoas como um todo, a Odontoprev, líder em planos odontológicos na América Latina, busca parceiros sólidos para promover ações que olham cuidadosamente para essa população.

Com esse objetivo, a companhia desenvolveu o projeto Sorriso Indígena, uma iniciativa que tem se desdobrado em ações de capacitação, assistência integral, bucal e cuidados com as crianças, fortalecendo as políticas públicas de saúde indígena e incentivando sistemas alimentares mais saudáveis e sustentáveis dentro das comunidades. No último ano, a iniciativa apoiou também instituições como Ações do Bem, ONG Zoé, Xingu+Catu, entre outras.

Por meio da parceria com a Odontoprev, o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) visa impactar, indiretamente, a vida de 30 mil crianças indígenas até o final de 2025, contribuindo para o enfrentamento à desnutrição infantil e promovendo o acesso à saúde. As ações se concentram em cinco estados estratégicos – Acre, Amazonas, Maranhão, Pará e Roraima, onde estão localizados os Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs) prioritários.

“Nossa atuação vai muito além dos cuidados bucais. Por meio da parceria que firmamos com o UNICEF, a instituição vem realizando capacitações com lideranças indígenas e equipes multiprofissionais, fortalecendo as comunidades locais para criar uma rede de apoio perene que auxilie no enfrentamento à desnutrição e ajude a formar um presente e futuro mais saudável para as crianças. Esse projeto se conecta com nosso propósito de viabilizar sorrisos para cada vez mais brasileiros. Estamos comprometidos em apoiar ações que promovam saúde e bem-estar para todos, de forma integrada”, acrescenta Renato Costa, CSO, CMO e CIO da Odontoprev.

Ações no Amazonas

A Odontoprev visitou as iniciativas do UNICEF no estado do Amazonas no mês de abril para acompanhar a implementação da estratégia integral de Saúde Indígena. A visita teve como foco os municípios de São Paulo de Olivença e Tabatinga. Na ocasião, cerca de 40 profissionais foram qualificados para cuidados com doenças prevalentes na infância, entre lideranças locais, como: pajés e parteiras. Além da capacitação, a equipe também fez uma visita na Unidade Básica de Saúde Indígena (UBSI), que faz o atendimento à população local. Foram visitadas áreas como: triagem, enfermaria, atendimentos odontológicos e sala para armazenamento de imunizações.

Outras instituições apoiadas

Além disso, com o projeto a companhia apoiou instituições como Ações do Bem, no litoral sul de São Paulo, onde realizou ativações como palestras sobre saúde bucal em quatro aldeias, entrega de kits de higiene bucal e participação de voluntários da Odontoprev em atividades especiais, como a ação de Natal. A ONG Zoé, no estado do Pará, é outra instituição auxiliada pela marca, que fornece atendimentos médicos e odontológicos em comunidades indígenas, viabilizados por barcos-hospitais e parcerias com hospitais locais, garantindo acesso a cuidados de saúde especializados em áreas remotas. Em parceria com a instituição Xingu+Catu, a companhia contribuiu para a realização de atendimentos de diversas especialidades no Parque Indígena do Xingu e efetivação de ações emergenciais voltadas a comunidades indígenas afetadas por desastres naturais.

Com atenção para a ampliação do acesso à saúde ocular dos povos indígenas, por meio de atendimentos presenciais, telemedicina e inteligência artificial, a Odontoprev apoiou também o projeto Aldeia em Foco do Instituto Suel Abujamra. Junto com a Expedicionários da Saúde (EDS) levou atendimentos médicos e cirúrgicos a comunidades indígenas em áreas isoladas da Floresta Amazônica, garantindo acesso a especialidades como ginecologia, oftalmologia, odontologia e exames laboratoriais. E por fim, a marca teve participação em ações voltadas à promoção da saúde e qualidade de vida de povos tradicionais, incluindo atendimentos médicos em diversas especialidades, como ginecologia, pediatria, odontologia e cardiologia, em conjunto com o Instituto Saúde Sustentável (ISAS).

“A saúde bucal está diretamente relacionada ao bem-estar das pessoas em geral, incluindo as crianças. Portanto, é fundamental o cuidado com a boca. Ao nos unirmos a projetos e instituições que tem um olhar para os povos indígenas, queremos contribuir para a redução da mortalidade infantil, focando na promoção de saúde e na prevenção de doenças”, afirma Renato.

A Odontoprev reafirma seu compromisso com essa população e destaca que já realizou mais de nove mil atendimentos indígenas, mais de 18 mil pessoas impactadas indiretamente e mais de dois mil kits de higiene bucal doados.

Sobre a Odontoprev

A Odontoprev, empresa de capital aberto desde 2006, é líder em planos odontológicos no Brasil, com cerca de nove milhões de beneficiários. A rede de cirurgiões-dentistas da Odontoprev é especializada, com aproximadamente 27 mil credenciados. A Companhia é listada no Novo Mercado da B3, participa da carteira global do Bloomberg GEI 2023, neutraliza a emissão anual de Gases de Efeito Estufa e conta com acionistas de mais de 30 países. Fundada em 1987, a empresa conta com soluções para todos os perfis de clientes, desde grandes corporações, empresas PME e planos individuais, nas marcas Odontoprev, Bradesco Dental, BB Dental e Odonto System, Mogidonto entre outras.

Foto: Divulgação: UNICEF/BRZ/Alecio Cezar