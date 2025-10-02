Pilkington amplia rede para assistência automotiva e atinge mais de 3.500 pontos no Brasil

Empresa expande carteira de serviços automotivos para as seguradoras e reforça o seu posicionamento no mercado – Fabricante de vidros há mais de 50 anos no país e presente globalmente, a Pilkington apresenta o serviço Pilkington Assistência Auto, consolida sua atuação no setor de seguros e amplia, de forma estratégica, seu portfólio de assistências.

A Pilkington Assistência Auto foi desenhada para o ecossistema de seguro auto para carros, caminhões e blindados, oferecendo serviços automotivos

especializados, com atendimento 24 horas e cobertura nacional.

Serviços contemplados:

1. Vidros: para-brisa, vidros laterais e vidro traseiro, teto solar e blindados;

2. Iluminação/Luzes: faróis, lanternas e retrovisores

3. Segurança e sistemas: calibração de sistemas (incluindo ADAS/ABS)

4. Estrutural: funilaria e pintura, manutenção de suspensão, rodas e pneus (undercar), reparo ou troca de para-choque, máquina de vidro elétrica ou

manual e troca de palhetas.

Com complexo fabril em Caçapava (SP) e atuação junto às maiores montadoras, a empresa vem expandindo sua rede própria de serviços especializados desde 2021, que atualmente conta com mais de 3.500 lojas

autorizadas e call center com atendimento 24 horas, 7 dias por semana para corretores, seguradoras e segurados.

“Oferecemos a solução completa para o setor automotivo, desde a produção original dos vidros até serviços especializados de reposição e manutenção. Atendemos um amplo portfólio de produtos e investimos

constantemente em tecnologias e produtos exclusivos, incluindo vidros de veículosimportados. Já somos reconhecidos pelas principais seguradoras, com NPS acima

do mercado, demonstrando o grau de satisfação dos clientes. Agora, é o momento de expor ao mercado a consistência e a excelência que oferecemos. Queremos que

mais pessoas conheçam o valor da assistência que prestamos e a confiança que construímos ao longo dos anos”, comenta Melina Rodrigues, Head of Aftermarket Brazil na Pilkington. A marca tem parceria com as maiores seguradoras do Brasil para

atendimento dos casos de sinistro e para assistência automotiva. Para os próximos anos, a empresa prevê um robusto plano de investimento.

Participar do CONEC 2025 é essencial para apresentar a operação e as soluções de assistência automotiva aos corretores de seguros, que são fundamentais neste mercado, pois são formadores de opinião e estão em contato

direto com os clientes finais, os segurados, vendendo as coberturas e assistências.

“Somos fabricantes de vidros automotivos e estar na origem da produção, sem intermediadores, é o nosso maior diferencial para as seguradoras, que já sabem que somos referência em vidro automotivo e agora podem contar com a

nossa estrutura e tecnologia em mais de 3.500 pontos de atendimento em todo o Brasil, que oferecem uma série de serviços para carros e caminhões que precisam de assistência automotiva”, completa Melina, responsável pela área de serviços

de assistência para seguradoras.

A Pilkington integra o NSG Group, um dos maiores players globais do vidro, presente em mais de 100 países, e segue trazendo ao Brasil tecnologias e tendências globais, como o sistema de segurança ADAS.

Para mais informações: https://lojasplk.com.br/conec/

Dados de mercado & atualizações do setor de seguro automotivo Segundo dados da Superintendência de Seguros Privados (Susep), entidade reguladora do mercado de seguros no Brasil, o seguro automóvel, que representa

41% da arrecadação de seguros de danos, arrecadou R$ 14,21 bilhões no primeiro trimestre de 2025, alta de 6,78% quando comparado ao mesmo período de 2024. No acumulado do primeiro semestre de 2025, o seguro auto arrecadou R$ 28,92 bilhões, um crescimento nominal de 5,94% e real de 0,73% em relação ao ano anterior.

A Susep, publicou em maio de 2025, a Resolução no 51/2025, que visa a regulamentar os seguros obrigatórios para o transporte rodoviário de cargas. A resolução entrou em vigor em 1o de julho de 2025.

A Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) prevê que o setor segurador crescerá acima de 10% em 2025.

Foto: Melina Rodrigues, Head of Aftermarket Brazil na Pilkington