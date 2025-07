Bradesco Seguros alerta para os riscos extras do inverno e reforça importância do Seguro Residencial

Sobrecarga de rede elétrica, aquecedores ligados por longos períodos e mau uso de botijões de gás são alguns dos problemas recorrentes no frio que exigem atenção – Com a chegada do inverno, o foco na proteção residencial costuma se voltar aos efeitos diretos do clima, como chuvas fortes, ventos e granizo. No entanto, há também riscos menos visíveis, que surgem dentro de casa e exigem atenção redobrada. O uso excessivo de aquecedores, banhos prolongados com água quente, sobrecarga na rede elétrica, lareiras acesas por longos períodos e até o mau uso de botijões de gás estão entre as principais causas de acidentes domésticos durante o frio.

Para se proteger dos incidentes, além da adoção de medidas preventivas, é fundamental contar com um seguro residencial adequado, que ofereça suporte em casos de imprevistos. O Bradesco Residencial Sob Medida permite a personalização das coberturas conforme as necessidades do segurado, trazendo mais tranquilidade em momentos críticos.

Durante os meses mais frios é comum o uso intensificado de chuveiros elétricos, aquecedores e outros equipamentos que exigem bastante da rede elétrica. A sobrecarga pode provocar curtos-circuitos, danos em eletrodomésticos e até incêndios. “O inverno pede atenção não só ao conforto, mas à segurança. Um seguro residencial estruturado protege contra danos materiais e ainda oferece suporte prático quando necessário, seja por um problema elétrico, um vazamento ou até um incêndio acidental”, afirma o Superintendente Sênior de Ramos Elementares da Bradesco Seguros, Eduardo Menezes.

Outro ponto de atenção no inverno é o uso de fontes alternativas de calor. Lareiras e velas, se mal posicionadas, podem causar incêndios. Além disso, aquecedores a gás ou querosene exigem ventilação adequada, ou correm o risco de gerar acúmulo de monóxido de carbono, que pode ser tóxico e letal em ambientes fechados. Nesses casos, o seguro pode cobrir os danos provocados por incêndios e explosões, além de oferecer proteção ao imóvel e aos bens em seu interior.

Em algumas regiões, a queda nas temperaturas também pode causar o rompimento de tubulações e congelamento de canos, resultando em alagamentos e danos estruturais. O seguro da Bradesco Seguros cobre danos de canalização e disponibiliza assistência emergencial com encanadores, garantindo agilidade no reparo.

Também é importante ficar atento à manutenção dos sistemas de aquecimento e outros aparelhos utilizados neste período. “Além de recomendarmos manutenções preventivas constantes, temos assistência técnica especializada para reparo de eletrodomésticos”, explica Eduardo.

Além das coberturas principais, o Seguro Residencial Sob Medida da Bradesco Seguros oferece assistência 24 horas, com serviços como chaveiro, eletricista, encanador, cobertura provisória de telhado e limpeza emergencial.

“Acreditamos que o seguro residencial deve ir além da proteção financeira. Ele também é um instrumento de cuidado com o bem-estar da família, principalmente em períodos mais sensíveis como o inverno. Nosso objetivo é oferecer soluções completas, que tragam segurança, praticidade e apoio nas mais diversas situações”, completa o executivo.

