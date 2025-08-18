AXA no Brasil destaca papel do mercado de seguros no combate à violência contra a mulher

Com Assistência Maria, seguradora oferece suporte jurídico e emocional às vítimas, integrando proteção social à estratégia ASG – A cada dia, quatro mulheres são assassinadas no Brasil, a maioria em seus próprios lares, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2025. Em 2024, foram registrados mais de 245 mil casos de violência doméstica, revelando que o problema permanece urgente e exige ações coordenadas da sociedade civil, do poder público e do setor privado.

Neste contexto, o Agosto Lilás, mês de conscientização sobre o enfrentamento à violência contra a mulher, instituído pelo Governo Federal em 2022, ganha importância ainda maior. A campanha também relembra os 19 anos da Lei n° 11.340/2006 (Maria da Penha), marco histórico no combate à violência doméstica.

A AXA no Brasil, alinhada ao compromisso global do grupo com a igualdade de gênero e a proteção de pessoas, reafirma seu engajamento no Agosto Lilás e destaca como o mercado segurador pode ser parte ativa dessa transformação. Um exemplo é a Assistência Maria, serviço oferecido no Seguro de Vida Coletivo e no Seguro de Acidentes Pessoais, que cria uma rede de suporte para seguradas em situação de risco.

O benefício permite que a vítima tenha uma série de recursos para acionar em caso de qualquer ameaça à sua integridade física, emocional ou psicológica, como:

Criação de Rede de Proteção composta por até 3 (três) pessoas, que serão acionadas via mensagem de texto em aplicativos de troca de mensagens e/ou e-mail, pela Assistente Virtual, caso a usuária acione a função AJUDA;

Acionamento da função AJUDA através da Atendente Virtual do serviço Assistência Maria, para que envie mensagens de texto em aplicativos de troca de mensagens e/ou e-mail para os seus Protetores;

Localização de serviços públicos e privados voltados ao atendimento de casos de violência doméstica e que estejam próximos à usuária;

Acesso a banco de dados com perguntas mais frequentes sobre violência doméstica;

Indicação de advogadas especializadas em violência doméstica conforme sua solicitação e preferências.

“Contribuir para a construção de um mundo onde a mulher possa viver plenamente, sem riscos à sua existência só por ser mulher, é um pilar essencial da nossa estratégia ASG. Isso se reflete não apenas nas nossas políticas internas de equidade, mas também em soluções concretas para clientes, como a Assistência Maria. Nosso compromisso é garantir a segurança, o respeito e o bem-estar de todas as mulheres”, afirma Alexandre Campos, Vice-Presidente de RH, Jurídico, Compliance e ASG da AXA no Brasil.

Para a companhia, a igualdade de gênero é um valor estratégico. No Brasil, as mulheres representam 52% do quadro total e 47% dos cargos de liderança. A empresa também apoia iniciativas como o SOU Segura e o Instituto pela Diversidade e Inclusão no Mercado de Seguros (IDIS), que trabalham pela equidade no setor.

“Iniciativas como o Agosto Lilás são fundamentais para dar visibilidade ao tema e fortalecer a rede de apoio. Como seguradora, entendemos que nosso papel vai além da indenização: é criar soluções que ofereçam proteção real e imediata para quem precisa”, reforça Alexandre.

A AXA também reforça: se você ou alguém que você conhece está em situação de risco, ligue para o número 180 (Central de Atendimento à Mulher) ou procure a delegacia mais próxima.

Foto: Alexandre Campos, Vice-Presidente de RH, Jurídico, Compliance e ASG da AXA no Brasil.