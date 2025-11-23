Assist Card e Iberia assinam aliança estratégica para oferecer assistência ao viajante para todos os seus passageiros na América Latina

Acordo redefine a experiência de viagem, impulsionado pela união de duas marcas líderes do setor de turismo – Em um cenário favorável para o setor de viagens, a Assist Card – líder em assistência integral ao viajante na América Latina – e a Iberia – companhia aérea referência em conectividade entre a América Latina e a Europa – anunciam uma parceria estratégica. Uma aliança que transformará a forma de viajar, oferecendo uma experiência mais dinâmica, ágil, intuitiva e, ao mesmo tempo, segura.

Por meio desse acordo, todos os passageiros que comprarem suas passagens aéreas pela Iberia em países da América Latina terão acesso aos produtos da Assist Card diretamente pelos canais de venda da companhia aérea espanhola.

Os planos abrangem valores de cobertura que vão de US$ 60 mil a US$ 1 milhão, com a particularidade de permitir a incorporação de serviços especiais, desenvolvidos exclusivamente para este acordo e com preços preferenciais. A parceria proporciona mais tranquilidade, segurança e uma experiência de viagem superior aos clientes do Grupo Iberia.

Em caso de qualquer imprevisto durante a viagem, os passageiros da Iberia podem acionar a Assist Card por meio de todas as suas plataformas – App, WhatsApp e site –, garantindo uma jornada autogerenciável, com atendimento personalizado e disponível 24 horas por dia. Também podem contatar o call center ou recorrer aos pontos de atendimento, seja nas lojas físicas ou nos postos instalados nos principais aeroportos.

A primeira fase de implementação dessa parceria entre as duas marcas abrangerá Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana e Uruguai.

“É um orgulho selar esta parceria comercial com o Grupo Iberia, uma companhia aérea de grande prestígio internacional que confia na qualidade e na excelência do nosso serviço nos cinco continentes. Este acordo reforça nosso compromisso com o passageiro e com o turismo, elevando nossos padrões de atendimento e incentivando a cultura de viajar protegido”, afirma Carlos Stefani, CEO da Assist Card.

A Assist Card e Grupo Iberia projetam que, por meio deste acordo comercial de longo prazo, o volume de vendas da empresa de assistência ao viajante crescerá de forma contínua, acompanhando o fluxo de passageiros do Grupo Iberia.

“A Iberia tem como objetivo não apenas aprimorar o produto oferecido aos clientes, mas também criar um ecossistema de serviços e soluções que torne sua experiência de voo a melhor possível. Por isso, esta aliança com a Assist Card é um passo fundamental para ampliar a cobertura dos viajantes da companhia em qualquer destino na América Latina e oferecer maior respaldo diante de qualquer imprevisto”, destaca Marina Colunga, diretora Comercial da Iberia para a América Latina.

Hoje, o Grupo Iberia opera em 16 países e 18 aeroportos latino-americanos, número que crescerá em breve com a abertura de três novos destinos: Recife e Fortaleza, no Brasil, e Monterrey, no México. Em 2025, a companhia disponibilizou 5,5 milhões de assentos para conectar a América Latina à Europa, consolidando sua liderança nesse corredor aéreo.

A Assist Card, por sua vez, oferece assistência direta ao viajante em mais de 190 países, nos cinco continentes, com atendimento personalizado e multilíngue, a qualquer hora e em qualquer lugar.

Sobre o Grupo Iberia

A Iberia voa há 98 anos a partir da Espanha com o propósito de gerar prosperidade, conectando pessoas ao mundo. É a companhia líder nas operações entre a Europa e a América Latina, com voos diretos para 18 destinos em 16 países da região. Junto com a Iberia Express e a Iberia Regional Air Nostrum, conta com uma frota de 166 aeronaves e opera para cerca de 50 países a partir do aeroporto de Madri, onde mantém seu hub. Integra o grupo aéreo IAG, o primeiro do mundo a assumir o compromisso de alcançar emissões líquidas zero até 2050 e de operar com 10% de combustível sustentável de aviação até 2030. Em 2024, a Iberia foi a segunda companhia aérea mais pontual da Europa e a oitava do mundo.

Sobre a Assist Card

A Assist Card, membro do grupo Starr, é uma organização dedicada a fornecer assistência integral ao viajante. Desde 1972, espalhou-se pelos cinco continentes. Possui 51 escritórios de atendimento ao viajante interligados com tecnologia de ponta, garantindo disponibilidade às 24 horas do dia, durante os 7 dias da semana e com comunicação multilíngue. Possui uma ampla rede de prestadores ao redor do mundo e tem a capacidade de fornecer soluções e resposta imediata em mais de 190 países, resolvendo desde uma simples consulta médica até eventos mais complexos como um translado sanitário, localização de bagagem, reserva de voos, entre outros serviços. SEGURO VIAGEM.