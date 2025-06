A Notro cresce exponencialmente e com novas funcionalidades para o mercado de assistência 24 horas

De ponta a ponta, para empresas, prestadores de serviços e clientes finais, a Notro continua a implementar novas facilidades na plataforma, com outras previstas para o segundo semestre – Em menos de um ano, a Notro tornou-se uma das principais plataformas de assistência 24 horas no Brasil, aumentando seu volume de assistências mensais de 5.000 para 100.000, com mais de 7.000 prestadores de serviços integrados. “Isso evidencia a robustez do software que permite a realização de milhares de transações”, afirmou Ricardo Alexandre, fundador da Notro.

A Notro atua nas verticais: Automóvel, incluindo Motos, Residencial, Funeral, Seguro Viagem, Cesta Básica e Pet. Desenvolvida para modernizar a gestão de assistências 24 horas, proporcionando independência para as empresas de assistência, seguradoras e montadoras gerenciarem suas operações e se conectarem com seus prestadores de serviços no Brasil e no exterior, a plataforma permite que as empresas façam a internalização das suas operações de assistência 24 horas ou contratem como SaaS (Software as a Service).

Com a internalização, segundo Ricardo Alexandre, “as empresas conseguem rapidez nas implementações e inovações, com um custo inferior ao desenvolvimento interno. A Notro também oferece assistência 24 horas, contando com especialistas em tecnologia para apoiar o cliente no desenvolvimento de suas operações”.

Novo layout e novas funcionalidades

Para melhorar consideravelmente a experiência dos usuários e parceiros, o novo layout foi desenvolvido para proporcionar navegação mais fluida e um visual mais limpo, facilitando a usabilidade e promovendo maior agilidade no dia a dia. A Notro também oferece uma experiência 100% digital, por meio de integração com WhatsApp e de forma descomplicada, o cliente pode acionar o serviço diretamente por esse canal, com abertura automática via Notro, garantindo conveniência, agilidade e menor atrito na jornada.

Outra novidade é a implementação das funcionalidades de geolocalização e compartilhamento de rota em tempo real com o cliente. Segundo Ricardo Alexandre, “quando o prestador compartilha sua localização é gerado um link de acompanhamento que pode ser enviado via SMS ou WhatsApp. Isso permite que o cliente acompanhe todo o trajeto, desde o deslocamento até a conclusão do atendimento, como, por exemplo, a entrega do veículo no endereço final, garantindo mais confiança, segurança e transparência”, afirmou.

Mais diferenciais

Com foco em inovação, eficiência operacional e apoio à rede prestadora, outros diferenciais foram implementados para o mercado de assistência. Entre eles:

Automatização de pagamentos: Por meio da tecnologia OCR (reconhecimento óptico de caracteres), a leitura automática de notas fiscais agiliza o processo de reembolso e pagamento dos prestadores.

Cálculo automático de pedágios: Ao acionar o serviço, a plataforma já informa as praças de pedágio no trajeto do atendimento, com valores atualizados, otimizando tempo e evitando custos inesperados.

Gestão para prestadores: Nova plataforma desenvolvida pela Notro que permite aos prestadores gerenciarem suas atividades e o desempenho de suas equipes, incluindo a funcionalidades mapa de calor, que identifica regiões com maior volume de chamados, ajudando no direcionamento estratégico de recursos e redução de deslocamentos.

Análise antifraude: Módulo completo criado pela Notro de prevenção e análise de possíveis fraudes, colaborando com as áreas de compliance e protegendo o negócio de prejuízos financeiros.

Distribuição inteligente de atendimentos: A lógica de distribuição dos serviços passou a considerar critérios operacionais e estratégicos, permitindo um balanceamento mais justo entre os prestadores e maior eficiência nos atendimentos.

Novidades para o segundo semestre

Para o segundo semestre, Ricardo Alexandre antecipou as evoluções previstas na plataforma. “Uma delas é a ampliação do portfólio com novos ramos de serviço, como Carro Reserva, Cesta Básica e Serviços Pet. Essa diversificação reforça nosso compromisso com um atendimento mais ágil, dinâmico e alinhado às novas demandas do mercado de assistência”, contou.

Na plataforma do Prestador, voltadas à gestão estratégica dos parceiros, entre as novas funcionalidades que estão sendo desenvolvidas, destacam-se a ferramenta dashboards de indicadores operacionais, análise de produtividade e avaliação do nível de satisfação dos clientes atendidos. “Ferramentas fundamentais para o aprimoramento contínuo da rede de atendimento, sempre com foco em inovação tecnológica, eficiência operacional e uma jornada cada vez mais digital e transparente para todos os envolvidos”, finalizou.

Sobre a Notro

Fundada em janeiro de 2023 por Ricardo Alexandre, o executivo tem três décadas de experiência no setor de assistência 24 horas e seguros, atuou em empresas como Allianz Partners, Minuto Seguros e Europ Assistance, como diretor de Operações. O nome Notro, da expressão “no trouble”, foi escolhido exatamente para remeter a sua missão: oferecer “Assistência sem Apuros”.

A Notro utiliza uma tecnologia moderna, descomplicada e 100% digital, integrando-se com todos os canais digitais por meio de API’s abertas, com uma arquitetura que permite atualizações e inovações constantes dentro da plataforma, e totalmente customizada. A plataforma está totalmente em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e com a segurança da informação.

Foto: Ricardo Alexandre, fundador da Notro.