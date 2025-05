O maior responsável pelo PIB brasileiro ainda distante das seguradoras

(*) Por Daniel Miquelluti, especialista em seguro paramétrico e co-founder da Picsel – O agronegócio brasileiro representa aproximadamente 25% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, conforme dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea). Apesar de sua importância estratégica para a economia, o setor permanece subprotegido: menos de 20% das lavouras brasileiras estão atualmente seguradas. Este dado revela uma lacuna significativa na gestão de riscos climáticos e financeiros que afetam diretamente a estabilidade da produção agrícola nacional.

Essa subpenetração do seguro rural decorre de um conjunto de fatores estruturais. Um dos mais relevantes é a imprevisibilidade na liberação de recursos para a subvenção ao prêmio do seguro agrícola, comprometendo o planejamento das seguradoras e a decisão de contratação por parte dos produtores. Ademais, o excesso de burocracia e a dificuldade de acesso aos canais de contratação inibem especialmente pequenos e médios produtores de adotarem o seguro como ferramenta de proteção.

O cenário exige uma resposta coordenada entre Estado e iniciativa privada. De um lado, é imprescindível que o governo federal estabeleça políticas públicas com maior previsibilidade orçamentária e agilidade na liberação dos subsídios. De outro, o setor privado deve avançar na digitalização e inovação dos produtos oferecidos, com uso de tecnologias como sensoriamento remoto, inteligência artificial e modelos paramétricos. Tais soluções, já utilizadas pela Picsel, contribuem para tornar o seguro rural mais eficiente, acessível e alinhado às necessidades do produtor moderno.

A experiência internacional demonstra que é possível atingir níveis superiores de maturidade no mercado de seguros rurais. Países como Estados Unidos e China apresentam ampla cobertura agrícola, com estruturas tecnológicas robustas e forte apoio institucional, garantindo maior resiliência às suas economias frente aos impactos climáticos. O Brasil tem plenas condições de seguir esse caminho.

A expansão do seguro rural é um vetor essencial para a segurança alimentar, a previsibilidade financeira do produtor e a sustentabilidade da economia agroindustrial brasileira. O momento exige visão estratégica, investimento em soluções escaláveis e o compromisso coletivo com o fortalecimento do setor mais dinâmico da nossa economia.

*Daniel Miquelluti é cofundador e Head de Novos Mercados da Picsel, insurtech especializada em seguros agrícolas. Engenheiro Agrônomo com mestrado em Estatística Experimental e doutorado em Economia Aplicada na USP, atua há mais de uma década no desenvolvimento de soluções inovadoras em seguro rural. Já assessorou seguradoras, resseguradoras e órgãos públicos na estruturação de produtos e estratégias de gestão de risco climático no campo. Na Picsel, lidera projetos que combinam inteligência artificial, sensoriamento remoto e dados climáticos para transformar a operação de seguros agrícolas no Brasil.