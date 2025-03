O Dia do Atuário: Celebrando a Importância da Profissão

(*) Por: Magali R Zeller atuária, expert com mais de 35 anos, certificada, perita, mentora, conselheira, vem celebrar uma das mais importantes decisões em sua vida de ser ATUÁRIA.

Assim, comemorado em 3 de abril, o Dia do Atuário, sendo esta uma data especial para reconhecer o papel fundamental que esses profissionais desempenham em diversos setores, especialmente nas áreas de saúde, seguros, previdência, finanças e gestão de riscos. Somos especialistas no usa a matemática, a estatística, a demografia, a economia, a teoria de probabilidades e outras ferramentas analíticas para estudar o risco e a incerteza, para tomada de decisão, desenvolvimento de produtos, precificação e solvência.

Em termos e para facilidade do entendimento do público, somos os engenheiros e arquitetos do mercado de seguros.

O Que Faz um Atuário?

Os atuários são profissionais que combinam as habilidades matemáticas e conhecimento de modelos estatísticos para prever eventos futuros e calcular os riscos envolvidos. Seu trabalho abrange diversas áreas, que além do cuidado da Legislação através dos órgãos fiscalizados, no desenvolvimento da solvência, aplicados:

•Seguros: para as seguradoras estimam os prêmios de seguros, elaboram seus produtos, calculam as reservas necessárias, e consequentemente, suas notas técnicas atuariais (produtos e provisões), acompanham na divulgação, ajudam na definição contábil, apresentam seus relatórios gerenciais, e ajudam na definição de políticas para garantir a estabilidade financeira.

•Previdência: para os fundos de pensão ou entidades fechadas de previdência complementar, planejam e avaliam, calculando a viabilidade de benefícios futuros e garantindo que esses fundos possam atender às obrigações a longo prazo.

•Finanças: Analisam os riscos envolvidos em investimentos, buscando maximizar o retorno e minimizar as perdas.

•Saúde: Avaliam os riscos associados a planos de saúde e desenvolvem estratégias para controlar custos e garantir a cobertura adequada para os segurados.

•Empresas de Capital Aberto: Mensuração e quantificação de passivo atuarial de acordo com so Pronunciamentos Contábeis Internacional IAS 19 / CVM 695 / CPC 33 – Benefícios A Empregados

A História do Dia do Atuário

A profissão atuarial tem suas raízes na Grécia Antiga, mas foi formalizada de maneira mais clara no século XVII, quando matemáticos como John Graunt começaram a estudar os padrões de mortalidade e a aplicar a estatística para entender os riscos. Graunt é considerado um dos precursores da análise atuarial, e sua pesquisa sobre registros de mortalidade contribuiu para o desenvolvimento da teoria da probabilidade.

Foi no século XVIII, com o surgimento de companhias de seguros e a necessidade de cálculo preciso de riscos, que a profissão do atuário começou a se consolidar.

O Dia do Atuário foi estabelecido para reconhecer a importância dessa profissão no contexto econômico e social. Embora o trabalho de atuário exista há séculos, a data de 3 de abril foi escolhida em homenagem ao nascimento do matemático britânico John Graunt (1642–1712), que é considerado um dos pioneiros na análise de dados e estatísticas demográficas. Graunt, por meio de seu trabalho com registros de mortalidade, ajudou a lançar as bases da estatística atuarial.

A Profissão no Brasil

No Brasil, os atuários têm um papel fundamental na economia. Desde que a profissão foi regulamentada pelo DECRETO-LEI Nº 806, DE 4 DE SETEMBRO DE 1969, que dispõe sobre a profissão de Atuário e dá outras providências. tenham sido professores de atuária em estabelecimentos de ensino superior, oficial ou reconhecido.

O Brasil possui uma formação acadêmica sólida para a profissão, com algumas universidades oferecendo a graduação, e o Instituto Brasileiro de Atuária (IBA) é responsável por regulamentar e promover a profissão no país. O IBA (Instituto Brasileiro de Atuária) já desempenha um papel importante no desenvolvimento e na promoção da profissão atuarial no Brasil, embora o IBA não tenha o mesmo poder regulatório de um Conselho Regional como ocorre com outras profissões.

A Relevância do Atuário no Mundo Moderno Globalizado e Era Digital

Em um mundo cada vez mais globalizado, os atuários também estão contribuindo para o desenvolvimento de estratégias de mitigação de riscos relacionados a questões globais, como mudanças climáticas e pandemias, que afetam diretamente a estabilidade econômica e financeira. Por exemplo, eles têm trabalhado em modelos de avaliação de riscos relacionados a desastres naturais e mudanças no comportamento dos consumidores.

Os atuários não apenas lidam com grandes volumes de dados, mas também ajudam a desenvolver soluções para problemas globais, como o impacto das mudanças climáticas sobre seguros e previdência, e a gestão de riscos associados a novas tecnologias.

O avanço tecnológico e o aumento exponencial na quantidade de dados disponíveis transformaram o papel do atuário, que agora se vê desafiado a lidar com big data e inteligência artificial para aprimorar suas previsões. A utilização de algoritmos complexos, machine learning e outras ferramentas digitais permite que o atuário faça previsões mais precisas e tome decisões mais informadas, baseadas em dados em tempo real.

Desafios e Oportunidades para o Futuro

A profissão de atuário tem um futuro promissor, mas também enfrenta desafios significativos. A evolução tecnológica exige que os atuários se atualizem constantemente, não apenas em técnicas estatísticas, mas também em novas tecnologias, como blockchain e análise de dados em tempo real. Além disso, a crescente complexidade dos mercados financeiros e dos riscos globais exige que os atuários sejam cada vez mais criativos na forma de modelar e mitigar esses riscos.

Apesar desses desafios, o cenário atual oferece diversas oportunidades para a profissão. O aumento da demanda por modelos de risco mais sofisticados, a necessidade de proteger sistemas de pensões e seguros contra crises econômicas e demográficas, e a crescente preocupação com os impactos das mudanças climáticas são fatores que colocam os atuários em uma posição de destaque. Como profissionais altamente qualificados, eles têm o potencial de contribuir significativamente para a construção de um futuro mais seguro e estável.

Conclusão

O Dia do Atuário é mais do que uma data comemorativa; é uma oportunidade de refletir sobre a importância dessa profissão para o funcionamento da economia e para a sociedade como um todo. Os atuários, com sua capacidade de analisar dados complexos e avaliar riscos, desempenham um papel essencial na construção de soluções financeiras e sociais robustas e sustentáveis.

À medida que o mundo enfrenta novos desafios econômicos. Demográficos, financeiros e ambientais, o trabalho dos atuários se torna cada vez mais relevante. Com seu conhecimento especializado e seu compromisso com a precisão e a ética, os atuários continuam a ser pilares fundamentais no desenvolvimento de soluções para os problemas mais complexos da sociedade.

Magali Zeller sócia e Diretora Atuarial na AT Service Consultoria Atuarial, empresa com mais de 35 anos está entre as maiores consultoria atuarial em saúde, previdência, seguros, pet| Avaliação Benefícios a Empregados NBC TSP 25 – IAS 19 – CVM 695 – CPC 33| Auditoria Atuarial |IFRS 17 | Pericia Atuarial Membro do IBA – Instituto Brasileiro de Atuária | Associada e Representante no IAA – International Actuarial Association, | Pela Unidas Autogestão foi convidada a participar dos comentários dos indicadores da Pesquisa Unidas de 2010 e pela GNDI em estágio na Kaiser Permanente em Oakland-EUA. Membro colaborador do IPCOM – Instituto de Previdência Complementar e Saúde Suplementar Atuária desde 1987 pela PUC. MBA pela FAAP – Gestão em Saúde. Especialização em Estatística pela USP. Bacharel em Ciências Contábeis em 1985. Acadêmica desde 2010 e Coordenadora da Cátedra de Ciências Atuariais pela ANSP – Academia Nacional de Seguros e Previdências Mentora na Sou Segura e Colaboradora em Projeto de Disseminação da Ciências Atuarial pela UFPB – Universidade Federal da Paraíba e ainda participante de diversas bancas, dentre elas da ITCM Zurich.