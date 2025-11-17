“A força da conexão feminina no mercado de tecnologia e affinity”

(*) Por Sheila Carvalho, Business Development Director Latam do InsureMO – Em um mercado cada vez mais digital, conectado e em constante transformação, as redes de apoio e networking feminino têm se mostrado não apenas importantes, mas essenciais. No setor de tecnologia e affinity, em especial, onde a inovação exige colaboração e diversidade de perspectivas, a união entre mulheres vem se consolidando como um verdadeiro motor de crescimento e representatividade.

Networking que impulsiona e transforma

O networking entre mulheres vai muito além de uma troca de contatos profissionais. Ele representa acolhimento, aprendizado e inspiração. Quando mulheres se conectam para compartilhar experiências, desafios e conquistas, criam um espaço de confiança onde o desenvolvimento coletivo se torna possível.

Essas conexões fortalecem a autoconfiança, abrem portas para novas oportunidades e quebram paradigmas sobre o papel feminino em setores historicamente masculinos, como o de tecnologia e inovação. Mais do que promover encontros, esses grupos geram impacto real, ajudando a construir um ambiente profissional mais colaborativo, empático e inclusivo, onde cada mulher pode ser protagonista da própria trajetória.

Mulheres do Affinity: uma rede que inspira

Um exemplo marcante desse movimento é o grupo Mulheres do Affinity, que nasceu com o propósito de fortalecer e conectar mulheres atuantes no mercado de affinity e seguros. O grupo promove encontros, rodas de conversa, mentorias e momentos de partilha que estimulam o crescimento pessoal e profissional de cada participante.

Mais do que um espaço de networking, o Mulheres do Affinity é um ecossistema de apoio e pertencimento. Ali, ideias ganham força, parcerias se formam e novas lideranças emergem. É uma rede que valoriza o diálogo, o respeito e o aprendizado mútuo — pilares fundamentais para impulsionar a presença feminina na tecnologia e na inovação.

Fazendo uma analogia com a empresa em que atuo – que conecta sistemas, dados e negócios para acelerar o desenvolvimento de novos produtos e jornadas digitais – o networking feminino cria pontes entre histórias, talentos e oportunidades. Ambos mostram que o futuro da inovação está na colaboração e na conexão, seja entre pessoas ou seja entre tecnologias.

O futuro é colaborativo e feminino

O avanço do mercado de tecnologia e affinity depende de mais do que soluções digitais: depende de pessoas que acreditam na força da união e da diversidade. Iniciativas como o Mulheres do Affinity – que conta com a liderança de Bruna Conte, Dayane Martin, Gladys Andrade, Larissa Vargas, Mariana Esteves e Maru Gomez – e plataformas como o InsureMO demonstram que a verdadeira inovação nasce quando nos conectamos com propósito.

Quando mulheres apoiam mulheres, o mercado inteiro evolui. E quando a tecnologia se torna aliada dessa transformação, o impacto vai muito além dos negócios, alcança a cultura, o pensamento e o futuro de toda uma geração.

