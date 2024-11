Allianz te leva do rock ao romance: participe das promoções “Bora pro Show”

Clientes da companhia podem concorrer a ingressos para Linkin Park e Roberto Carlos, no Allianz Parque – A Allianz Seguros acaba de anunciar duas novas promoções da série “Bora pro Show”, oferecendo aos seus clientes a chance de assistir a dois grandes espetáculos que prometem agradar públicos de gostos bem diferentes. A seguradora realizará uma campanha de 28 de outubro a 4 de novembro de 2024, na qual sorteará dez pares de ingressos para o show da icônica banda de rock Linkin Park. Já para os fãs da música romântica, a “Bora pro Show” para a apresentação do lendário Roberto Carlos acontece de 31 de outubro a 11 de novembro de 2024, com o sorteio de sete pares de ingressos.

Os sorteios são voltados exclusivamente para clientes de dez produtos da Allianz Seguros, que possuem apólices vigentes durante o período de participação. Os segurados concorrem a ingressos no setor de cadeira inferior para os shows do Linkin Park, no dia 15/11/24, e do Roberto Carlos, em 27/11/24, ambos no Allianz Parque. Para participar, os clientes devem realizar a inscrição nos sites das promoções Linkin Park e Roberto Carlos e cadastrar o seguro Allianz do qual são segurados. Cada cliente receberá um número da sorte por apólice cadastrada, com um limite de até três por produto participante.

“Com essas campanhas, estamos oferecendo mais duas promoções exclusivas para nossos segurados, proporcionando experiências incríveis em shows no Allianz Parque, um benefício que somente a Allianz pode oferecer. Iniciativas como esta, entre tantas outras, cumprem o propósito da Allianz de cuidar das pessoas há 120 anos”, comenta Maria Clara Ramos, diretora executiva de Transformação, Estratégia e Marketing da Allianz.

A campanha “Bora pro Show” tem sido um sucesso, reunindo fãs em experiências memoráveis ao longo do último ano. Para mais detalhes sobre como participar, basta seguir as instruções nas plataformas oficiais da Allianz e aguardar o sorteio. Os produtos participantes da campanha incluem Acidentes Individual, Agrícola Cultivo, Agrícola Equipamentos, Automóvel, Caminhão, Empresa PME, Moto, Riscos Diversos Equipamentos, Residência e Vida Individual.

Allianz Seguros S.A., CNPJ: 61.573.796/0001-66, Rua Eugênio de Medeiros nº 303, ands. 1-parte, 2 ao 9, 15 e 16, Pinheiros, São Paulo – CEP: 05425-000. Processos SUSEP nº 15414.002901.2007/26 (Acidentes Individual), 15414.900597/2017-56 (Agrícola Cultivo), 15414.004732/2004-16 (Agrícola Equipamentos), 15414.002216/2004-57 (Automóvel, Moto e Caminhão), 15414.900340/2018-85 (Empresa PME), 15414.004661/2004-51 (Riscos Diversos Equipamentos), 15414.100898/2004-62 (Residência) e 15414.001289/2007-74 (Vida Individual). Consulte as Condições Gerais, assim como os planos de assistência 24h, serviços e abrangência do seguro no site www.allianz.com.br.

O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP. A aceitação do seguro está sujeita a análise do risco.

Algumas coberturas e serviços possuem restrições, carência e limites diferenciados. Para saber todos os detalhes e conhecer a lista completa consulte o Manual do Segurado/Condições Gerais.

Linha Direta Allianz Seguros: 4090 1110 (Capitais e Regiões Metropolitanas), 0800 777 7243 (demais regiões). SAC (24 horas): 08000 115 215. Ouvidoria Allianz Seguros: 0800 771 3313. Atendimento à pessoa com deficiência auditiva ou de fala: 08000 121 239.

A Allianz Seguros respeita a sua privacidade e é contra o spam na rede. Para mais informações, acesse a Política de Privacidade de Dados da Allianz, disponível em: www.allianz.com.br/politica-de-privacidade.

Sobre a Allianz Seguros

No Brasil há mais de 115 anos, a Allianz Seguros atua em ramos elementares e está presente em todo o território nacional, por meio de 56 filiais, além de 50 assessorias e mais de 30 mil corretores de seguros em todo o país.

Tendo como premissa desenvolver ações de longo prazo, tanto nos seus negócios como no campo social, há 30 anos um grupo de funcionários criou a ABA – Associação Beneficente dos Funcionários do Grupo Allianz. Nesse período, mais de 10 mil crianças e adolescentes da Comunidade Santa Rita (zona Leste de São Paulo) foram atendidos pela ABA, por meio de atividades complementares à educação formal, como artes, esportes e inclusão digital. A seguradora nomeia o Allianz Parque, a arena multiuso mais moderna do país. Desde sua inauguração, em novembro de 2014, já recebeu mais de 11 milhões de pessoas.