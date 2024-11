Imersão nos EUA terá segunda edição

Com mais de duas décadas de experiência em treinamentos no exterior, a Escola de Negócios e Seguros (ENS) mantém parcerias com instituições renomadas de todo o mundo. Para 2025, a ENS repetirá, pelo segundo ano consecutivo, uma de suas imersões internacionais mais exitosas, em um dos principais centros financeiros do Planeta: os Estados Unidos.

Em colaboração com a Universidade de Connecticut (UConn), a Escola realizará a imersão Risk Management and Innovation, que proporcionará aos participantes uma experiência única para entender as complexidades do mercado norte-americano, reconhecido por sua inovação e dinamismo.

O programa inclui discussões sobre temas em evidência, como transformação digital, inteligência artificial e gestão de riscos. Os alunos terão uma rica troca de experiências com executivos e acadêmicos de destaque, ampliando a rede de contatos e fomentando novas oportunidades profissionais.

Hartford e Nova Iorque

As aulas ocorrerão no Graduate Business Learning Center (GBLC), em Hartford, combinando teoria e prática. Após as sessões acadêmicas, o grupo seguirá para Nova Iorque, onde visitará empresas renomadas. Na edição deste ano, estiveram no roteiro Guy Carpenter, Celonis, InsurTech New York e Capgemini Applied Innovation Exchange (AIE). Marcado para acontecer entre 27 de abril e 2 de maio de 2025, o treinamento tem investimento de 12 parcelas de US$ 191,66. Para participar é preciso ter domínio da língua inglesa, formação superior completa e experiência de dois anos no mercado de seguros.

Visite o site aqui, confira todos os detalhes e amplie suas oportunidades profissionais com uma certificação internacional!