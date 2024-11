Diretor da AECOR-RJ se reúne com advogado e corretores de seguros para tratar das comissões devidas pela Unimed Rio e Golden Cross

Grupo sai otimista com boas perspectivas de uma solução – Organizada pela Associação Estadual dos Corretores de Seguros do Rio de Janeiro (AECOR-RJ), aconteceu na manhã de quarta-feira, dia 30 de outubro, na sede da West Assessoria e Serviços Técnicos de Seguros, no Centro do Rio, uma reunião entre corretores de seguros e o advogado Marcus Borges. “Nosso objetivo era falarmos sobre as eventuais possibilidades de um acordo na esfera administrativa e não obtendo êxito, as possibilidades jurídicas em relação as comissões que a Unimed Rio e a Golden Cross devem aos corretores de seguros”, explica Jayme Torres, diretor da AECOR-RJ.

Segundo Jayme, foram muitos os corretores atingidos. “Não temos um número preciso, mas como havia milhares de corretores cadastrados, acredito que a grande maioria possui crédito a receber. Estimamos que o valor da dívida seja de alguns milhões de reais”.

Durante a reunião o advogado Marcus Borges, do escritório Costa Borges, pontuou os caminhos que poderão ser seguidos, os obstáculos e as dificuldades que os corretores de seguros podem enfrentar. “Ficou decidido que primeiro ele vai notificar as operadoras para uma reunião a fim de tentarmos alinhar um acordo. Há várias possibilidades, por não se tratar apenas dos débitos do passado, mas há valores a receber no presente também. Ele disse que as perspectivas são boas, nos deixando muito otimistas”, finaliza o diretor da AECOR-RJ.

Sobre a AECOR-RJ |

A AECOR-RJ teve origem na Associação dos Corretores de Seguros da Baixada Fluminense – ACBF, criada em abril de 1999 por um grupo de tradicionais corretores da região para atender às demandas dos profissionais da Baixada. Hoje, a associação reúne cerca de 200 profissionais pessoas físicas. O objetivo da Associação é fortalecer e representar a classe, apoiar o associado em todas as suas demandas, oferecer serviços, disponibilizar recursos tecnológicos ao corretor, oferecer suporte técnico com treinamentos, promover reuniões e debates com as seguradoras.

Foto: Jayme Torres, diretor da AECOR-RJ, (segundo da esquerda para direita), com corretores de seguros e o advogado Marcus Borges (de terno) Foto: Divulgação