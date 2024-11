Allianz Seguros é a grande vencedora do prêmio “Melhores do Ano”, do Sincor SC

Companhia ganhou 14 dos 43 troféus concedidos. Premiação reconhece as melhores seguradoras e profissionais do setor no estado de Santa Catarina – A Allianz Seguros foi a grande vencedora do prêmio “Melhores do Ano do Mercado Segurador Catarinense”, do Sincor SC. Realizada no dia 21 de novembro, no Bela Vista Country Club, a premiação reconheceu o trabalho das seguradoras e profissionais do setor que atuam no estado de Santa Catarina. A companhia levou 14 dos 43 troféus concedidos, sendo destaque em carteiras como Automóvel, Vida e Ramos Elementares. A seguradora também se destacou em quatro das sete regiões avaliadas na premiação.

“Temos Santa Catarina como um mercado extremamente estratégico para nós. Por isso, é muito gratificante sermos reconhecidos como a melhor seguradora no estado”, comemorou Nelson Veiga, diretor executivo Comercial da Allianz Seguros, destacando que esse resultado foi possível graças ao trabalho conjunto da equipe. “Estamos trabalhando continuadamente para, cada vez mais, construirmos pontes e conectarmos pessoas, sempre com o propósito claro de servir o corretor e o segurado.”

Lista de premiações

Confira as categorias e as localidades em que a Allianz foi vencedora:

Região Oeste

Melhor seguradora de Ramos Elementares

Melhor seguradora de Vida

Melhor executivo de Contas (Douglas Pereira)

Melhor gerente de Sucursal (Rodolfo Nantes)

Região Sul

Melhor seguradora de Automóvel

Melhor seguradora de Ramos Elementares

Melhor gerente de Sucursal (Sergio Musa)

Meio-Oeste

Melhor seguradora de Ramos Elementares

Melhor seguradora de Vida

Melhor executivo de Contas (Viviane Corbari)

Grande Florianópolis

Melhor seguradora de Ramos Elementares

Melhor executivo de Contas (Gisele Cardoso)

Melhor gerente de Sucursal (Sergio Musa)

Melhor diretor/superintendente

Luciano Ambrosini (Allianz)

“Mais de 30% dos troféus entregues foram para a Allianz Seguros. As premiações que recebemos do Sincor SC chegam para coroar o esforço e dedicação da nossa equipe, que atua em sinergia com as necessidades do público local”, afirmou Luciano Ambrosini, diretor Comercial Regional Sul da companhia. “Em nome de todas as pessoas que fazem parte da Regional Sul, agradeço a confiança em nossa marca e em nosso trabalho. Seguiremos juntos com o propósito de sermos a seguradora referência em Santa Catarina e em todo o Brasil”, finalizou.

Sobre a Allianz Seguros

No Brasil há mais de 115 anos, a Allianz Seguros atua em ramos elementares e está presente em todo o território nacional, por meio de 56 filiais, além de 50 assessorias e mais de 30 mil corretores de seguros em todo o país.

Tendo como premissa desenvolver ações de longo prazo, tanto nos seus negócios como no campo social, há 30 anos um grupo de funcionários criou a ABA – Associação Beneficente dos Funcionários do Grupo Allianz. Nesse período, mais de 10 mil crianças e adolescentes da Comunidade Santa Rita (zona Leste de São Paulo) foram atendidos pela ABA, por meio de atividades complementares à educação formal, como artes, esportes e inclusão digital.

A seguradora nomeia o Allianz Parque, a arena multiuso mais moderna do país. Desde sua inauguração, em novembro de 2014, já recebeu mais de 11 milhões de pessoas.