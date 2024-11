Simetria Brasil premia destaques da Campanha “Autoridade em Vendas”

A Simetria Brasil realizou, no dia 22 de novembro, em Belo Horizonte/MG, o evento de premiação de mais uma etapa da Campanha “Autoridade em Vendas”.

A ação reconhece os corretores que mais se destacaram na comercialização de planos de saúde e odontológicos, contemplando-os com viagens ao paradisíaco Resort Iberostar Selection Praia do Forte, na Bahia, em regime all inclusive e com direito a acompanhante.

Nesta edição, foram premiados corretores nas categorias Escritório (3 viagens) e CPF (9 viagens), todos com direito a acompanhantes, além de colaboradores da Simetria, reconhecidos por sua dedicação ao longo do ano.

Na categoria “Escritório”, a Salud Corretora conquistou o primeiro lugar em produção. Já na categoria “CPF”, o destaque foi para Gilson Gonçalves de Oliveira Filho, da GVB Saúde.

Houve ainda o sorteio de mais duas viagens contemplando os corretores “CPF “que atingiram o mínimo de produção, segundo o regulamento da campanha. Eles vão viajar com seus acompanhantes. Também estarão presentes na viagem lideranças das operadoras e seguradoras parceiras, bem como da Simetria, totalizando 60 pessoas.

Thiago Miranda, sócio-diretor da Salud Corretora, celebrou a conquista com emoção: “primeiramente, agradeço ao meu time da Salud Corretora. Temos grandes estrelas de vendas que tornam isso possível. Essa premiação é fruto de um trabalho iniciado em 2016, com a Salud trazendo soluções diferenciadas ao mercado. A Simetria foi essencial nesse processo, dando o pontapé inicial ao projeto da nossa corretora. Agora é momento de celebrar essa vitória que coroa anos de dedicação”.

Gilson Gonçalves de Oliveira Filho também ressaltou a importância da premiação e da parceria com a Simetria. “Estar entre os melhores é fruto de muito esforço diário. Essa campanha nos incentiva a continuar buscando saúde de qualidade para nossos clientes. A Simetria nos oferece todo o suporte necessário, permitindo que foquemos no que fazemos de melhor: vender. É uma honra participar dessa parceria, que já dura quase quatro anos”, frisou.

Responsável pela organização do evento, Débora Rocha destacou a satisfação de reconhecer o trabalho dos corretores e colaboradores. “Organizar o evento é uma alegria. Ver a felicidade dos premiados é muito gratificante. Pensamos em cada detalhe para agradar a todos. A Simetria valoriza seus parceiros, corretores, escritórios e colaboradores, motivando-os a buscar sempre mais”, enfatizou.

O diretor Comercial e de Operações da Simetria, Leonardo Falcão, reforçou o propósito da campanha. “Entregar prêmios e reconhecer quem protege vidas diariamente é um prazer enorme. O evento foi um momento de celebração e confraternização. A campanha ‘Autoridade em Vendas’ reflete a força do nosso time e nos impulsiona a buscar sempre os melhores resultados”, afirmou.

A “Autoridade em Vendas” movimenta o mercado desde março, reunindo aproximadamente 2 mil corretores Pessoa Física e 500 Escritórios parceiros. Reconhecida como uma das maiores campanhas do setor, a ação reafirma o compromisso da Simetria em valorizar seus parceiros e estimular o crescimento do mercado.

“Com um evento repleto de emoção e reconhecimento, a Simetria Brasil concluiu mais uma etapa de sucesso, fortalecendo vínculos e celebrando os esforços daqueles que se dedicam a levar proteção e qualidade de vida a milhares de clientes em todo o País”, finalizou o executivo.

A Simetria Brasil se destaca como uma das principais plataformas e assessorias de vendas no Brasil, atuando com excelência nos segmentos de planos de saúde, odontológicos, consórcios, seguros saúde, vida, previdência e seguros residenciais.

Foto: Ricardo Braga, Isadora Lima, Franciele Lopes, Naiara Silva, Cleoni Rodrigues, Ricardo Camara e Darlem Gonçalves: gestores da Simetria celebram resultados da campanha