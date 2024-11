AECOR-RJ convida para almoço de confraternização de final do ano

vento reunirá os corretores de seguros do Rio de Janeiro – A Associação Estadual dos Corretores de Seguros do Rio de Janeiro – AECOR-RJ convida os corretores associados para o tradicional almoço de final de ano, que acontecerá no dia 10 de dezembro, no Patronato São Vicente, no Centro de Nova Iguaçu. Será um momento de celebração, networking e agradecimento pelo trabalho e dedicação ao longo de 2024.

Para o diretor da AECOR-RJ, Roberto Cabral, “este evento é mais do que um encontro. É uma oportunidade de reconhecermos o esforço de cada corretor de seguros que atua na região, fortalecendo nossa categoria e construindo juntos um mercado cada vez mais sólido e próspero”, declara. Roberto aproveita para dizer que as seguradoras que desejarem participar contribuindo com brindes ou sorteios serão muito bem-vindas. “A sua presença e apoio tornam esse evento ainda mais especial”, finaliza.

Serviço:

Almoço de Confraternização de Final de Ano da AECOR-RJ

Data: 10 de dezembro de 2024

Horário: 11h30 às 15h

Local: Patronato São Vicente, Rua Governador Portela, 382, Centro, Nova Iguaçu -RJ

Valor do Almoço: R$90,00 (bebidas não alcoólicas inclusas)

Sobre a AECOR-RJ |

A AECOR-RJ teve origem na Associação dos Corretores de Seguros da Baixada Fluminense – ACBF, criada em abril de 1999 por um grupo de tradicionais corretores da região para atender às demandas dos profissionais da Baixada. Hoje, a associação reúne cerca de 200 profissionais pessoas físicas. O objetivo da Associação é fortalecer e representar a classe, apoiar o associado em todas as suas demandas, oferecer serviços, disponibilizar recursos tecnológicos ao corretor, oferecer suporte técnico com treinamentos, promover reuniões e debates com as seguradoras.

Foto: Jayme Torres (E) e Roberto Cabral, diretores da AECOR-RJ (Divulgação)