4ª Maratona da Inovação em Seguros leva a Porto Alegre grandes nomes do mercado brasileiro

A 4ª Maratona da Inovação em Seguros, realizada nesta quinta-feira, 28 de novembro, em Porto Alegre (RS), reuniu líderes e especialistas do setor para debater o tema “Seguros em Evolução: Inteligência e Adaptabilidade como Estratégias de Sucesso”. O evento, promovido pelo JRS, destacou a resiliência e a inovação do mercado, com reflexões sobre empatia, tecnologia e o papel social das seguradoras.

A CEO do JRS, Júlia Senna, abriu o evento de forma descontraída, compartilhando a essência do JRS e o propósito da Maratona. “Somos inquietos, próximos, movidos pela ideia de agregar. E a Maratona nasceu assim: de uma vontade genuína de inspirar e trazer algo novo para todos nós,” afirmou. Ela também relembrou o impacto das enchentes no Rio Grande do Sul e destacou a importância de inteligência e adaptabilidade para transformar desafios em oportunidades.

Reflexões sobre empatia e reconstrução social

Um dos momentos mais marcantes foi a palestra “Rua da Esperança”, conduzida por César Saut, Vice-Presidente da Icatu e Presidente da Rio Grande Seguros. Ele enfatizou a diferença entre solidariedade e empatia, instigando o mercado a assumir um papel mais ativo em momentos de crise.

“Solidariedade é depositar uma quantia e achar que a parte foi feita. Empatia é entrar na situação do outro e ajudar a reconstruir vidas,” destacou. Saut apresentou dados do vice-governador gaúcho Gabriel Souza, ressaltando os desafios e as oportunidades de reconstrução no estado, atingido por enchentes históricas.

Um dos pontos altos: Jorge Nasser e a tarde de inspirações

Abrindo a programação da tarde, Jorge Nasser, presidente da Bradesco Vida e Previdência, protagonizou um dos momentos mais marcantes do evento. Com uma fala inspiradora, ele reforçou a importância da inovação como diferencial competitivo e destacou como o mercado de seguros pode se posicionar de maneira estratégica em um cenário em constante transformação.

“Para evoluir, o setor precisa estar em sintonia com as mudanças da sociedade. Inovar não é uma escolha, é uma necessidade para atender expectativas e oferecer soluções cada vez mais completas e humanizadas,” afirmou Nasser. Sua abordagem engajou o público e trouxe perspectivas valiosas sobre a integração de inovação e propósito no mercado segurador.

Fechamento com chave de ouro com Eduardo Dal Ri: Confiança e integração

O encerramento ficou por conta de Eduardo Dal Ri, presidente do Grupo HDI, que apresentou o “Case de Integração: Multimarcas e Multiprodutos”, demonstrando como a companhia tem liderado com inovação e eficiência. Dal Ri destacou o impacto da HDI no Sul do Brasil, especialmente durante as enchentes, quando mobilizou sua equipe para garantir segurança e tranquilidade às comunidades afetadas. “Seguro é confiança. Atuamos como uma rede de proteção que garante que, mesmo diante do imprevisto, as pessoas possam se reerguer e seguir em frente,” afirmou.

Ele também compartilhou a estratégia de agilidade do grupo, que integrou squads multidisciplinares e apostou em tecnologia para oferecer soluções customizadas e eficiência no atendimento. “Cada inovação que entregamos é uma oportunidade para fortalecer a relação de confiança entre clientes, corretores e o mercado,” concluiu.

Inovação e novas gerações

O painel “Seguros para Todas as Gerações” trouxe insights valiosos sobre como equilibrar tecnologia, personalização e cuidado no setor de seguros. Carlos Henrique Radanovitsck, Leonardo Neustadt e Jader Abdel compartilharam suas visões sobre as mudanças comportamentais e tecnológicas que moldam o mercado.

“Automatização é importante, mas o cuidado e a empatia continuarão sendo fundamentais,” afirmou Radanovitsck, enquanto Neustadt destacou o crescimento da presença digital entre diferentes faixas etárias, especialmente o público acima de 60 anos. Abdel complementou com uma análise sobre a geração Z, que busca soluções alinhadas a valores como qualidade de vida e bem-estar.

Cases e perspectivas futuras

Além disso, o evento trouxe palestras e painéis que abordaram a diversificação de produtos, a liderança feminina no mercado e o impacto da telemedicina como realidade no sistema de saúde. André Fraga, CEO da Vital Help, provocou o público com dados sobre o crescimento do setor de telemedicina, enquanto outros palestrantes reforçaram a necessidade de integração entre tecnologia e empatia.

A 4ª Maratona da Inovação em Seguros reforçou o compromisso do mercado em evoluir, não apenas como um setor econômico, mas como um agente de transformação social. “O futuro do mercado está nas mãos de quem ousa inovar e se adaptar,” concluiu Júlia Senna em sua fala de encerramento.

O evento deixou uma mensagem clara: o mercado de seguros não é apenas sobre proteger bens, mas sobre reconstruir vidas e oferecer soluções que conectem tecnologia, empatia e confiança.

A 4ª Maratona da Inovação em Seguros contou com o apoio de grandes marcas do mercado segurador, que acreditam no poder da inovação para transformar o setor. Patrocinadores Diamante: Icatu, Rio Grande e Bradesco Seguros. Patrocinadores Ouro: Aspecir, União Seguradora, HDI, Yelum, Delta Global e ENS. Patrocinadores Prata: ApliCap, Tokio Marine, Grupo Fetra, SOMPO, CAPEMISA e Lojacorr. Apoio: ExperMed, GBOEX, Vital Help, Gente Seguradora, Grupo MBM, Sabemi, SulAmérica e Verbin.

Sobre o JRS

Com mais de duas décadas de história, o JRS é uma das principais plataformas de comunicação do mercado de seguros, promovendo eventos, publicações e iniciativas que fortalecem a conexão entre pessoas e empresas do setor. O JRS é considerado o coração e a referência do mercado de seguros, que desde 1999 está comprometido com o propósito de agregar às pessoas e o mercado de seguros.