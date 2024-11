WTW anuncia novo executivo e reforça estratégia no segmento de Affinity no Brasil

Felipe Barranco chega para impulsionar a distribuição de seguros massificados em ambientes digitais e abrir novas oportunidades estratégicas para a marca – A WTW, uma das maiores consultorias e corretoras de gestão de riscos do mundo, acaba de anunciar a contratação de Felipe Barranco, como novo diretor de Affinity no Brasil. Felipe chega para liderar estratégias e fortalecer o novo posicionamento da empresa no segmento de Affinity, ou afinidades, ampliando sua atuação e consolidando a presença em soluções personalizadas para diferentes perfis de clientes.

Com mais de 15 anos de experiência em diversas indústrias, desenvolvendo estratégias massivas em ambientes digitais, Barranco fundou a Flix em 2020, a primeira Insurtech do Brasil com foco na distribuição digital de produtos massificados. O novo diretor também traz todo o seu conhecimento em tecnologia, análise de dados e desenvolvimento de produtos, com o propósito de reforçar a proposta de valor, fomentar a inovação e abrir novas oportunidades estratégicas no Brasil.

Com foco em aperfeiçoamento e proximidade com o cliente, o novo direcionamento da WTW visa atender às necessidades específicas de diversos perfis de clientes, incluindo empresas, grupos e indivíduos, oferecendo soluções que combinam tecnologia, flexibilidade e custo-benefício. O objetivo é criar um hub de tecnologia e dados, utilizando conceitos ágeis e conectando as demandas de canais e seguradoras. “A ideia é atuamos como uma Insurtech, oferecendo a solução ideal tanto para seguradoras quanto para canais de distribuição, afirma Barranco.”

O segmento de Affinity consiste na oferta de seguros e benefícios personalizados para grupos específicos, como associações, sindicatos, cooperativas e até colaboradores de empresas. Esse modelo se destaca por oferecer soluções alinhadas às necessidades e características de determinado público, criando maior engajamento e percepção de valor entre os clientes. Segundo a Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), o mercado de seguros no Brasil cresceu 9,1% em 2023, com destaque para as soluções de Affinity, que têm atraído empresas interessadas em ampliar o portfólio de benefícios para clientes e colaboradores.

Atualmente, o modelo de afinidade da WTW é composto de quatro componentes básicos, perfeitamente agrupados por meio da sua plataforma de tecnologia de afinidades, sendo eles: conhecimento do mercado, que inclui compreender as tendências, desafios e oportunidades; recursos (desenvolvimento de soluções que podem ser implementadas globalmente); estratégia de corretagem para garantir canais de distribuições e preços competitivos; e soluções insurtech, que significa usar a tecnologia para oferecer serviços ponta a ponta, com qualidade e acesso rápido ao mercado.

Sobre a WTW

Na WTW (NASDAQ: WTW), fornecemos soluções baseadas em análises de dados nas áreas de pessoas, risco e capital. Aproveitando a visão global e a experiência local de nossos profissionais que atendem 140 países e mercados, ajudamos você a focar em sua estratégia, melhorar a resiliência organizacional, motivar a força de trabalho e maximizar o seu desempenho.