CCPSegNews tem Curso de Comunicação e Marketing Digital com foco no mercado de seguros

O curso foi formatado com cases e exemplos da aplicação das técnicas e ferramentas da comunicação e marketing digital em empresas do setor. Confira o programa e adquira o seu:



3º Curso EAD – Marketing Digital em Seguros (Gravado)

Apresentação: Igor Sabino M. Sousa, Diretor de Marketing da Agência Seg News

Carga Horária : 4h00

Preço: 90,00 – Forma de pagamento: Pix 11 934157357

Enviamos o link das aulas e material utilizado (Apresentações).

Público Alvo: Profissionais de Cias de Seguros, Resseguros, Corretoras de Seguros e de demais empresas que atuam no setor e tem interesse em marcar presença utilizando as ferramentas digitais de maneira adequada e eficaz.

Quem é Igor Sabino M. Sousa:

É Publicitário e Corretor de Seguros pela ENS (Escola Nacional de Seguros). Diretor de marketing da Agência Seg News e da I2 Comunicação e Marketing Digital

e Parceiro de EXB Agency possui mais de 10 anos de atuação focada em comunicação e marketing no mercado de seguros com

atendimento a Corretoras de Seguros, Empresas de Prestação de Serviços entre outras.

Módulo 1: Comportamento e Hábitos de Compra

Busca por produto

Experiência de compra no Brasil

Ominichanel

Atendimento e relacionamento com o cliente

Nível de satisfação com o cliente

Pós-venda

Atendimento automatizado inteligente

Atendimento consistente

Inteligência Artificial e Experiência do cliente

Conteúdo Bônus: Entrevista (Pesquisar Parceiro)

Modulo 2: Canais

Instagram e Facebook

Meta Business, o que é?

Ferramentas Úteis

Design e Copy

Programação de Postagem

Métricas e Relatórios

Stories & Reels

Linkedin Company