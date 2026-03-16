11ª Expo CIST se consolida como grande fórum de debates para o setor de transportes

Realizado pela primeira vez em Campinas, evento reuniu alguns dos maiores expoentes e lideranças do segmento – A 11ª edição do Expo CIST, considerado o maior congresso multilateral da América Latina nas áreas de logística, seguros e transportes, atraiu um público qualificado no Hotel Premium, em Campinas, na última quinta-feira, 12/3. Pala primeira vez, o evento foi realizado na cidade e reuniu algumas das maiores autoridades deste mercado para compartilhar sua visão técnica e estratégica, além dos impactos no futuro do setor.

Estiveram presentes representantes de seguradoras, corretoras, resseguradoras, transportadores, embarcadores, agentes de carga e reguladoras de sinistros, entre outros. Durante oito horas de conteúdo exclusivo, distribuídas em cinco painéis, 13 especialistas, executivos e lideranças do setor apresentaram temas ligados aos seguros, gestão de riscos, tecnologias de rastreamento e logística de carga para todo o ecossistema do transporte.

Um dos destaques do congresso foi o painel apresentado pelo diplomata do Ministério das Relações Exteriores, João Carlos Parkinson de Castro. Integrante do grupo de ministros de carreira do Itamaraty, João Carlos ministrou a última palestra do evento, que teve como tema a “Logística Integrada e os Novos Corredores Estratégicos da América do Sul”.

Em sua apresentação, Castro explicou que a integração logística no Continente é um elemento estratégico para ampliar a competitividade regional. Em sua análise, os novos corredores de integração representam oportunidade concreta para reduzir gargalos logísticos, ampliar fluxos comerciais e fortalecer a inserção internacional do Brasil no âmbito do Mercosul.

Durante o evento, o CIST anunciou iniciativa de compensação das emissões de CO² geradas pelo congresso. O objetivo é reforçar os cuidados com os aspectos ambientais e conscientizar os participantes quanto ao combate às mudanças climáticas. A ação teve o apoio do Green Carbon, greentech do grupo NDD, um dos patrocinadores do evento. A entidade também prestou homenagens a profissionais que contribuem para o desenvolvimento do setor. Erica Zimmermann, Vera Pastorelli e Carlos Paiva receberam diplomas em reconhecimento à sua trajetória no segmento de transportes.

Para o presidente do CIST, Frederico Leopoldo, o evento superou as expectativas iniciais. “O balanço é extremamente positivo. Esta é a primeira vez que realizamos o congresso em Campinas. Decidimos ousar, saindo de São Paulo para ir ao interior do Estado e o resultado foi surpreendente”, ressaltou. Segundo ele, o CIST atraiu um público novo, seleto e qualificado. “Essa adesão de novos participantes expandiu a nossa rede de relacionamentos”, concluiu.

Já Marcos Siqueira, diretor de Transportes e Equipamentos do Grupo HDI e presidente da Comissão de Transportes da Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg), o CIST trouxe ao debate os impactos regulatórios e as oportunidades que surgem para o mercado a partir das mudanças no setor. “É um evento que reúne grandes nomes do mercado. É uma satisfação estar aqui e apresentar nossos produtos e soluções”, comentou.

“Mesmo em um dia com muita chuva, o evento foi incrível e com a presença de grande número de pessoas”, elogiou o diretor de Expansão da APVS, Erivaldo Filho. Foi a primeira vez que a empresa participou como expositora. “Nós, como associação de proteção patrimonialista, conseguimos gerar muitas conexões e rompemos ‘paredes’ que separavam o nosso segmento do mercado de seguros”, destacou Erivaldo.

Thiago Marques, head Insurtech Innovation da NDD Averba, também ressaltou a iniciativa do CIST de realizar pela primeira vez o evento em Campinas, privilegiando os profissionais do interior de São Paulo. “Encontramos grandes seguradoras, transportadoras, corretores, gestores de risco e risk managers com os quais mantivemos relacionamento”, disse Marques. A qualidade dos painéis, segundo ele, foi um dos grandes diferenciais da 11ª Expo CIST.

A XI edição do evento contou com o patrocínio da Aioti Tecnologia, Acanto Serviços de Segurança, Ambipar, APVS, BWS, CCI, NDD, Omnilink, Sura, HDI Yelum, InFormaSeg, 3S Tecnologia, Autolife Blindagens, Trucks Control, Albatroz Essor, Ravex, Machado e Cremoneze, DMG Vistorias, Golden Sat – Waker, Golden Service, Insígnia GR, J&C Gestão de Riscos, Selo Vida, Spartacus Brazil, Sety – Tecnologia em Segurança, Totvs, Corpvs, Stoneridge e agência Pauta VIP.

Sobre o CIST

O Clube Internacional de Seguros e Transportes (CIST) é uma entidade que reúne os profissionais da cadeia logística de riscos e seguros de transportes de carga, como seguradoras, corretoras, resseguradoras, transportadores, embarcadores, agentes de carga e reguladoras de sinistros. O seu objetivo é reunir, integrar e capacitar a todos, além de promover a discussão sobre questões relacionadas ao segmento. Para saber mais, acesse www.cist.org.br.