Darwin Seguros reforça liderança executiva para expansão em Ramos Corporativos

Após aporte de R$102 milhões, seguradora digital escala operação para replicar modelo de agilidade do Seguro Auto em riscos complexos – Após captar R$ 102 milhões em uma rodada estratégica de investimentos e nomear Edson Toguchi como CEO da Unidade de Seguros, em fevereiro, a Darwin Seguros anuncia mais três executivos de mercado para compor sua liderança: João Duarte, Samantha Sampaio e Anderson Conceição. O movimento consolida o plano de expansão da seguradora digital, que inicia sua entrada oficial no segmento de Ramos Corporativos.

A companhia, reconhecida por sua operação em Seguro Auto fundamentada em ciência de dados e baixa fricção para o corretor, projeta levar essa eficiência operacional ao mercado corporativo, setor que tradicionalmente lida com processos analógicos e estruturas complexas.

Para liderar essa transição, João Duarte assume a diretoria de Tecnologia e Operações, áreas que passam a atuar de forma integrada. O objetivo é garantir que o desenvolvimento tecnológico responda diretamente às demandas do dia a dia de parceiros e corretores. “Unir Tecnologia e Operações permite que a agilidade do varejo se torne o padrão também para riscos corporativos. Queremos simplificar processos que historicamente são burocráticos”, afirma Duarte.

Samantha Sampaio, executiva com duas décadas de trajetória no setor, assume as seguintes áreas: Marketing, Digital e Estratégia Comercial. Sua missão será fortalecer o relacionamento com o canal de distribuição e apoiar a entrada da Darwin em novas frentes de negócio. “Nosso foco é reduzir as barreiras operacionais da jornada do corretor. Ao simplificar o processo de ponta a ponta, permitimos que o parceiro ganhe tempo para focar no que realmente gera valor para ele: o desenvolvimento de negócios e o atendimento consultivo ao segurado”, ressalta.

A expansão técnica da operação será liderada por Anderson Conceição, que assume como responsável técnico da seguradora. Com mais de 20 anos de experiência em grandes grupos do mercado segurador, o executivo terá a missão de estruturar a frente de riscos corporativos e conduzir a evolução do portfólio da companhia, ampliando a capacidade técnica e a sofisticação das soluções oferecidas ao mercado.

“Nosso foco é consolidar uma estrutura técnica robusta para atuar em ramos de maior complexidade, sem perder agilidade e capacidade de inovação que fazem parte do DNA da Darwin. Estamos construindo uma estrutura preparada para escalar operações em diferentes frentes, combinando precisão técnica, governança e velocidade de execução”, destaca.

A expansão para novos ramos não desvia o foco do Seguro Auto, que permanece como pilar central da companhia. O sócio e CEO da Darwin Seguros, Edson Toguchi, reforça que o investimento recente e a nova liderança elevam o patamar da seguradora. “Nascemos para simplificar o seguro através da tecnologia. Agora, com executivos experientes, levamos essa proposta de valor a novas linhas de negócio, ampliando as possibilidades para nossos corretores”, finaliza.

Sobre a Darwin Seguros – A Darwin Seguros é uma seguradora digital que utiliza ciência de dados para oferecer seguros com processos simplificados e operação orientada à tecnologia. A companhia iniciou suas atividades no Seguro Auto e atualmente expande sua atuação para Ramos Corporativos. Em 2025, levantou R$102 milhões em uma rodada de investimentos voltada à expansão de negócios.

Legenda:

Foto: Edson Toguchi (CEO da Darwin Seguros), Samantha Sampaio (Marketing, Digital e Estratégia Comercial), João Duarte (Tecnologia e Operações) e Anderson Conceição (responsável técnico): liderança da Darwin em momento de expansão da companhia para Ramos Corporativos