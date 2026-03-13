Check-up executivo entre mulheres cresce quase 50% em dois anos e avança mais rápido que entre homens

Busca por prevenção aumenta entre executivas, especialmente entre 40 e 49 anos, refletindo maior presença feminina na liderança e mudança na agenda de saúde corporativa

A adesão de mulheres ao check-up executivo em empresas cresceu quase 50% nos últimos dois anos e superou o avanço registrado entre homens, indicando uma mudança no comportamento de executivas em relação à saúde preventiva. Levantamento da Bradesco Saúde mostra que, entre 2023 e 2025, o número de mulheres que realizaram o serviço de Check-up Executivo aumentou 49,3%, cerca de 15 pontos percentuais acima do crescimento observado entre os homens no período.

O movimento acompanha a expansão da presença feminina em cargos de liderança no país. Segundo o IBGE, as mulheres ocupam quase 40% das posições de chefia no Brasil.

Das beneficiárias da Bradesco Saúde que realizaram check-up em 2025, a faixa etária predominante na adesão aos exames entre as mulheres (47,1% do total) é a de 40 a 49 anos, período em que aumentam fatores de risco cardiovasculares, metabólicos e hormonais, o que tende a estimular a busca por acompanhamento médico preventivo.

Saúde preventiva entra na agenda das empresas

O avanço da procura por check-ups executivos também reflete uma mudança nas estratégias de gestão de pessoas nas empresas. Programas estruturados de prevenção e monitoramento de saúde têm ganhado espaço nas políticas corporativas, associando bem-estar a indicadores como produtividade, redução de afastamentos e retenção de talentos.

Especialistas em gestão de saúde corporativa apontam que a prevenção vem sendo incorporada como um ativo estratégico pelas organizações, especialmente em ambientes de alta pressão e grande responsabilidade decisória — como os ocupados por executivos.

Nesse cenário, o aumento da adesão feminina ao check-up executivo indica maior engajamento das lideranças mulheres em iniciativas de prevenção e acompanhamento periódico de indicadores de saúde.

“Com um ambiente de trabalho naturalmente mais desafiador, cuidar da saúde física e mental se reflete em lideranças femininas mais preparadas e conscientes. Tudo está interligado e, com a saúde em dia, elas se sentem mais seguras para promoverem um dia a dia mais produtivo e crescerem na carreira”, afirma Maria Beatriz Padilha, superintendente sênior da Bradesco Saúde.

Prevenção personalizada e acompanhamento contínuo

O Check-up Executivo da Bradesco Saúde integra o programa Juntos Pela Saúde, iniciativa voltada à promoção de qualidade de vida nas empresas. O serviço é desenvolvido em parceria com instituições médicas e tem como foco o diagnóstico precoce e o acompanhamento contínuo da saúde dos executivos.

O protocolo de exames é definido individualmente, de acordo com fatores de risco, histórico clínico e estilo de vida. A proposta é identificar possíveis alterações antes que evoluam para quadros mais graves, além de estimular hábitos saudáveis e metas personalizadas de saúde.

O programa também mantém contato ativo com os beneficiários para reforçar a importância da prevenção e facilitar o agendamento dos exames, seja por meio da central Concierge ou diretamente com a rede credenciada.

Sobre o Grupo Bradesco Saúde

O Grupo Bradesco Saúde é líder consolidado do mercado de planos e seguros privados de saúde, com maior destaque no segmento de planos coletivos, para empresas de todos os tamanhos, atuando em todas as regiões geográficas do país. Presente em mais de 1,3 mil municípios do país, atende hoje a mais de 3,9 milhões de beneficiários.

Foto:Maria Beatriz Padilha, superintendente sênior da Bradesco Saúde.