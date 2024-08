Workshop Conhecer para Proteger: CSP-MG convida MetLife, ENS, BP Seguradora e Tokio Marine

O VI Workshop Conhecer para Proteger, promovido pelo Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais (CSP-MG), terá a participação das beneméritas MetLife, Escola de Negócios e Seguros (ENS), BP Seguradora e Tokio Marine Seguradora. O evento acontecerá no dia 3 de setembro, no auditório do SindSeg MG/GO/MT/DF, em Belo Horizonte.

“Convidamos os agentes do mercado para estar conosco em mais uma oportunidade de capacitação e networking em que nossas parcerias vão anunciar novidades para fomentar o mercado de Seguros de Pessoas”, ressalta o presidente do CSP-MG, João Paulo Moreira de Mello.

A primeira apresentação do workshop ficará a cargo da especialista em Negócios Estruturados da MetLife, Raquel Rocha, que vai falar das oportunidades de negócios para os corretores que desejam atuar no mercado de Affinity por meio de diversas opções de seguros personalizados de acordo com cada operação e público-alvo. “São opções que agregam valor às vendas e aumentam a receita dos parceiros e a proteção dos clientes”, explica.

Já Nívea Barros, coordenadora de Ensino da Escola de Negócios e Seguros (ENS), discorrerá sobre o papel da instituição no mercado de seguros, os cursos ofertados e as parcerias disponibilizadas pela entidade.

Matheus de Freitas Assunção, diretor da BP Seguradora, vai apresentar a companhia ao mercado. “Será um momento importante para mostrar quem somos, nossa missão e como estamos comprometidos em contribuir com a comunidade por meio de soluções que protejam e valorizem a vida”, destaca.

Rosângela Spak e Lupércio Neto, executivos de Vida da Tokio Marine, abordarão o tema “O Futuro é Nosso Presente”. Eles também vão mostrar as vantagens do novo Regional Vida PJ da companhia.

Segundo Rosângela, a seguradora busca “reforçar a estrutura comercial especialista de vida em todo o Brasil, trazendo soluções para o corretor ampliar a oferta e distribuição de produtos, com destaque para o recém-lançado ‘Funeral +’ que disponibiliza serviços inovadores que contribuem com o planejamento financeiro e sucessório”.

As inscrições para o VI Workshop Conhecer para Proteger devem ser feitas no link https://forms.gle/erxdUErnVqfbazii7. O evento é gratuito.

Serviço:

Evento: VI Workshop Conhecer para Proteger (série 2024)

Participação: MetLife, Escola de Negócios e Seguros (ENS), BP Seguradora e Tokio Marine Seguradora

Realização: Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais (CSP-MG)

Data: 03/09/2024 (terça-feira)

Horário: recepção e café a partir das 8h30. Início do evento às 9h30

Local: auditório do SindSeg MG/GO/MT/DF, Av. Afonso Pena, 726, 22º andar, Centro, Belo Horizonte-MG

Inscrições gratuitas: https://forms.gle/erxdUErnVqfbazii7