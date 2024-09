Wiz Concept investe em iniciativas ESG e comemora mulheres como maioria em cargos de liderança

Graças ao modelo de inclusão adotado pela empresa, mulheres atingem 54% do quadro de líderes – A Wiz Concept, unidade de negócios do Grupo Wiz Co que fornece soluções e serviços para outras empresas do mercado de seguros, alcançou maioria de mulheres em cargos de liderança. Dos 35 líderes da unidade, 19 são mulheres. Os números são resultados da cultura corporativa implementada pelo Grupo, que preza como um de seus pilares a equidade e a inclusão.

Quando é retirado o recorte de cargos de liderança, a porcentagem atinge 66% do quadro de colaboradores composto por mulheres, 351 do total de 530 colaboradores. Estes números mostram a Wiz Concept acima da média nacional. Dados do estudo Estatísticas de Gênero: Indicadores Sociais das Mulheres no Brasil, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), revelam que em 2022 as mulheres representavam 43,5% do quadro de funcionários das empresas, e ocupavam 39% dos cargos de liderança no mercado de trabalho brasileiro.

“Esses números mostram o nosso compromisso com a equidade e inclusão, pilar importante da nossa cultura – o Wiz Way. Outro compromisso que temos na Wiz Concept é com desenvolvimento e resultados consistentes”, comenta Raquel Oda, Diretora de Operações e Performance da Wiz Concept.

Nesse contexto, o Grupo disponibiliza uma Universidade Corporativa, que é ativa no desenvolvimento dos colaboradores, assegurando que todos tenham acesso a oportunidades de crescimento profissional. São executadas diversas ações focadas em pautas de desenvolvimento, diversidade, saúde integral, PLD e governança. A Wiz Co também desenvolve ações focadas nas lideranças para garantir o desenvolvimento de líderes responsáveis, visando uma cultura de sustentabilidade. Em 2024, a empresa dedicou um mês inteiro para o tema de Governança Corporativa, com ações internas e um evento externo.

Verticais de Sales e Service

A Wiz Concept opera com duas verticais principais: Sales e Service, cada uma desenhada para atender às necessidades específicas dos clientes, garantindo clareza, eficiência e resultados.

A vertical de Sales vai além da comercialização de seguros. Ela se concentra na criação de estratégias inteligentes que não apenas impulsionam o crescimento e a satisfação do cliente, mas também incorporam práticas sustentáveis e responsáveis. Dessa forma, contribui para um mercado de seguros mais responsável e alinhado com princípios de governança sólida, implementando iniciativas de sustentabilidade.

Já na vertical de Service a abordagem end to end é projetada para oferecer um atendimento de alta qualidade em todas as etapas do processo. A empresa busca uma excelência operacional que não abrange somente a eficiência, mas também inclusão e acessibilidade. Todos os serviços são realizados de forma comprometida com a responsabilidade social.

“A gestão e o controle de processos são conduzidos de maneira a minimizar impactos ambientais e promover práticas sustentáveis, com o uso de tecnologias que reduzem o consumo de papel e busca melhorar a eficiência operacional. Já nos processos de crédito e seguro, nós garantimos que todas as práticas respeitem e promovam os direitos dos consumidores, mantendo altos padrões de ética e transparência. E com foco no aspecto social do ESG , a Wiz Concept valoriza a empatia com os clientes, promovendo tratamento humanizado e solidário, com sua qualidade monitorada por meio da AME, NPS e CSAT, que são indicativos chaves de qualidade”, explica Raquel Oda.

Sobre a Wiz Concept

Com mais de 500 colaboradores, a Wiz Concept é uma casa de soluções especializada nos mercados de seguros e crédito. Ela fornece serviços estratégicos de alta qualidade e soluções tecnológicas inovadoras a empresas parceiras, permitindo que elas mantenham o foco em seus negócios.