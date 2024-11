Websérie do projeto Proteja-me contou com mais 29 mil visualizaçoes no Youtube

Exposição gratuita com experiência interativa explorou a cultura do seguro

O projeto “Proteja-me”, apresentado pela Bradesco Seguros e o Ministério da Cultura, trouxe uma jornada única e apresentou de forma gratuita uma imersão na história e no impacto cultural, econômico e social do mercado de seguros no Brasil. A exposição, que foi realizada no Shopping Light, no Centro de São Paulo, teve grande sucesso e atraiu um público de 20.880 pessoas.



Com apoio do Shopping Light e da Prefeitura de Sao Paulo, a mostra foi inaugurada no Dia do Securitário, 21 de outubro e seguiu até o dia 20 de novembro, encerrando com a certeza de ter alcançado seu objetivo de promover a educação e o reconhecimento da história do seguro no Brasil.



A mostra trouxe 40 fotos históricas, depoimentos em hologramas interativos e utilizou a tecnologia de Realidade Aumentada para conectar o público com a trajetória do setor. A experiencia foi complementada por uma websérie documental, com sete episódios, que contou com 29.756 visualizaçoes ao vivo no Youtube. Cada episódio mergulhou em uma década da história do seguro no Brasil, com destaque para os anos de 1960, 1980, 1990, 2000, 2010 e 2020.



O projeto “Proteja-me” foi brindado com a participação de grandes personalidades que, com maestria, compartilharam fatos e histórias relevantes do setor de seguros, enriquecendo ainda mais a experiência do público.



A exposiçao se destacou pela integraçao entre memória e tecnologia, utilizando Realidade Aumentada para transformar depoimentos de figuras-chave do setor em hologramas interativos. Por meio de qr code, os visitantes puderam apontar a câmera do celular para as fotos e ouvir depoimentos inspiradores de profissionais que contribuíram de forma significativa para o desenvolvimento do mercado de seguros.



Entre as personalidades que participaram das gravaçoes, destacam-se nomes como Samuel Monteiro, Dyogo Oliveira, Boris Ber, Nilton Molina, Jayme Garfinkel, Acácio Queiroz, Mauro Batista, Lucas Vergílio, Armando Vergílio, Newton Queiróz, Liliana Caldeira, Simone Ramos, Gustavo Leança, Eduardo Toledo, Luiz Genova, Alexandre Camillo, Valmir Rodrigues, Andreia Padovani, Jorge Abel, Marcio Batistuti, Maria Helena Monteiro, Maria Amélia Saraiva, Marcio Coriolano e Francisco Galiza. Suas contribuiçoes foram essenciais para proporcionar ao público uma compreensao mais profunda e enriquecedora sobre a trajetória do setor de seguros no Brasil.



O projeto também teve grande sucesso em sua versao itinerante, que levou a exposiçao para escolas, com o objetivo de disseminar a cultura do seguro entre crianças e jovens. Este esforço educativo se somou a proposta da mostra de resgatar e compartilhar a importância do seguro ao longo dos anos.

Confira a websérie;

