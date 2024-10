Valor do seguro dos carros mais vendidos no Brasil fecha terceiro trimestre com aumento de quase 13% para homens e de 5% para mulheres

Levantamento da Minuto Seguros indica que apesar do aumento no comparativo trimestral, no comparativo mensal foi registrada uma leve queda – No mês de setembro, o seguro dos dez carros mais vendidos do Brasil teve uma variação pouco expressiva, fechando o comparativo mensal com queda de 1,9% para os homens e de 3% para as mulheres. No somatório do terceiro trimestre, no entanto, houve um aumento de 12,9% para o perfil masculino e de 5% para o feminino em setembro, com relação a julho. O levantamento é da Minuto Seguros, uma empresa Creditas, líder no segmento de seguros online e uma das principais corretoras do país.

O ranking abrange 11 capitais brasileiras e considera a lista divulgada pela Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores) para determinar os dez carros mais vendidos no período.

“As variações ocorridas no trimestre não são preocupantes, e podem ser lidas como um ajuste natural de mercado, ainda mais levando em conta a mudança pouco expressiva que ocorreu de agosto para setembro. Os dados podem indicar um momento de ajustes mais amenos nas apólices”, explica Michel Tanam, Gerente Comercial da Minuto Seguros.

Entre os destaques do mês de setembro, estão:

(As comparações percentuais a seguir consideram o preço médio de setembro/24 contra agosto/24)

A cidade com os menores preços médios para os homens foi Florianópolis, onde o valor foi de R$ 2.118,55 (-1,49%). Já para as mulheres, foi Goiânia, atingindo R$ 2.296,65 (-3,44%).

A cidade do Rio de Janeiro registrou os maiores preços médios em ambos os perfis, chegando a R$ 2.958,00 (+10,6%) no masculino e R$ 2.597,28 (-6,28%) no feminino.

A média geral para todos os modelos e capitais é de R$ 2.342,44 (-1,9%) para o perfil masculino, e R$ 2.392,33 (-3%) para o perfil feminino.

Entre as variações mais expressivas de valores para os modelos mais vendidos, nas capitais analisadas, estão:

O Novo Polo Comfortline se mantém em primeiro lugar na lista dos mais vendidos, registrando um aumento mínimo no perfil masculino e uma leve queda no perfil feminino. No masculino, o modelo atinge o valor médio do seguro de R$ 2.333,47 (+0,4%). Já no feminino, é de R$ 2.353,18 (-2%).

A maior variação do modelo, tanto para os homens quanto para as mulheres, ocorre no Rio de Janeiro, alcançando R$ 2.460,02 (+4,4%) e R$ 2.483,99 (-9,7%), respectivamente.

O Argo, que cai da terceira para a quarta posição, registra a maior variação na média geral tanto do perfil masculino (-5,6%) quanto do feminino (-4,2%). A capital com a maior variação nos dois perfis é Rio de Janeiro, onde chegou a R$ 2.100,27 (-32,2%) no masculino, e R$ 2.122,45 (-31,5%) no feminino.

A média dos valores é de R$ 1.971,09 para o perfil masculino e R$ 2.107,90 para o feminino.

O Novo Onix Hatch, que se mantém em segundo na lista da Fenabrave, registra leves quedas nos perfis. Para homens, o modelo atinge o valor médio de R$ 1.907,38 (-1,2%), enquanto para mulheres chega a R$ 1.974,66 (-2,8%).

A maior variação para o perfil masculino é em Brasília, com valor de R$ 1.870,21 (-8,5%). No feminino, a maior variação se dá em São Paulo, com custo de R$ 1.897,95 (-10%).

Tanto no perfil masculino quanto no feminino, o Jeep Renegade foi o modelo que sofreu a maior variação no valor médio: +32,3% (R$ 3.537,06) para homens e +19,3% (R$ 3.408,05) para mulheres;

A média geral de variação para todos os modelos e capitais foi de +12,9% para o perfil masculino e +5% para o perfil feminino.

Para saber sobre a cotação de seguro automotivo na Minuto Seguros, basta acessar aqui:

https://www.minutoseguros.com.br/cotacao-carro/vamos-comecar?utm_source=imprensa&utm_medi%5B%E2%80%A6%5Dpaign=top-10-janeiro&utm_term=150224&utm_content=release

Detalhes da cotação

Capitais: São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Recife (PE), Goiânia (GO), Porto Alegre (RS), Brasília (DF), Vitória (ES) e Salvador (BA).

Seguradoras: Azul, Alfa, Aliro, Allianz, Bradesco, HDI, Itaú, Ituran, Liberty, Sompo Seguros, Mapfre, Mitsui, Porto Seguro, Tokio Marine e Zurich.

Perfis: Homem e mulher, 35 anos, casado(a).

As cotações mencionadas no texto são as de menor valor dentro dos perfis cotados com as seguradoras.

Sobre a Minuto Seguros

A Minuto Seguros é a maior corretora digital independente do Brasil, que oferece aos clientes uma experiência simples, segura e rápida, por meio de uma equipe de atendimento humano com diferenciais únicos no mercado e preparados para oferecer suporte. Adquirida em 2021 pela Creditas, plataforma de produtos e soluções financeiras líder na América Latina, a Minuto Seguros oferece a união da praticidade virtual com o comprometimento e o respeito do atendimento real e possui parceria com as principais seguradoras do País. Além do Seguro Auto, destacam-se o Seguro Residencial, o Seguro Viagem, Seguro de Vida, Seguro Saúde, o Seguro para Pequenas e Médias Empresas e outras soluções para empresas.

Foto: Michel Tanam, Gerente Comercial da Minuto Seguros.